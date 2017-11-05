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武打巨星也涉性騷 女星控被掏槍脅迫

2017/11/05 07:55

茱莉安娜瑪格里斯透露好萊塢的潛規則。（美聯社）〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢性騷擾醜聞連環爆，美劇《急診室的春天》女星茱莉安娜瑪格里斯（Julianna Margulies），近日也跳出來自白，指出好萊塢動作巨星史蒂芬席格（Steven Seagal）曾邀請她到飯店房間，並試圖對她作出不軌企圖，還亮出槍枝脅迫她就範。

現年51歲的茱莉安娜近日接受電台訪問爆料，稱她在23歲時，有個女性選角總監告訴她，史蒂芬席格想要在晚上10點在飯店房間和她對戲，並表示願意支付交通費用，結果當茱莉安娜抵達房間時，竟發現房內僅有史蒂芬席格在場，對方還故意秀出槍枝，並要求替他按摩，但幸好茱莉安娜最後幸運脫逃，「我不記得怎樣離開房間的，但一切都很令人驚恐。」

茱莉安娜也透露，因為有這次的經歷，她有次被邀請去飯店房與哈維溫斯坦面試角色，她立刻表示除非有助理陪同前往，否則一概拒絕邀約。她也說：「當天前往飯店時，哈維穿著浴袍開門，我看見房內有燭光，也擺好了2人份的晚餐，但當他見到我助理時，瞪了助理一眼後，就大力關上門，最後我當然沒有錄取。」一番話揭露好萊塢確實存在的潛規則。

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