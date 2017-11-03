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（影音）吳可熙3P激戰取經女女A片 傅子純初露導演剪掉暗槓

2017/11/03 22:56

〔記者許世穎／台北報導〕2017金馬影展昨晚開幕，開幕片《血觀音》導演楊雅喆率影后惠英紅、吳可熙、柯佳嬿、溫貞菱、傅子純出席記者會。吳可熙在片中突破尺度，不僅揣摩「婊子」演技，更上演3P激情戲，還和傅子純裸身床戰。楊雅喆透露曾和攝影一起研究歐美女女A片，吳可熙也有上網觀摩，不過傅子純大銀幕初露竟被剪到剩幾秒，楊雅喆笑說留給楊媽媽看。金馬影展開幕片《血觀音》記者會，吳可熙。（記者胡舜翔攝）

首度演出電影的台語劇小生傅子純昨在演員群「萬花叢中一點綠」，他在片中和吳可熙激情床戰，背部全裸露臀，重要部位只套小襪子，楊雅喆還虧他毛多「比較麻煩」。他說當初找傅子純是因為楊媽媽愛看八點檔，還笑說刪掉的露臀戲留給媽媽看，讓傅子純直說：「露屁股媽媽看到會心臟病高血壓啦！」楊雅喆當場說：「我媽很開放，看到會長命百歲！」金馬影展開幕片《血觀音》記者會，吳可熙（左起）、惠英紅、柯佳嬿、溫貞菱。（記者胡舜翔攝）

吳可熙則說自己一開始最緊張情慾戲，還為此跟導演楊雅喆討論，也上網看了女女A片揣摩放蕩表情，「裡面都是比較溫柔、女生喜歡的感覺。」但本來以為傅子純比較有經驗，結果傅卻說「我都演八點檔耶！」最後還是靠導演指導才完成。金馬影展開幕片《血觀音》記者會，傅子純。（記者胡舜翔攝）

以該片首度角逐金馬影后的惠英紅是金馬54影后大熱門，她也直言：「非常希望拿一個金馬」，更大讚金馬是權威，「拿到代表做的好！」57歲的她曾在第46屆以《心魔》拿下金馬女配角，目前對手的作品除了她視為「偶像」的張艾嘉主演的《相愛相親》還未看，其他都已看過。她昨也維持一貫的自信，但也表示入圍名單裡有前輩，「還是要看天意」。

本屆金馬影展共邀來189部精采影片，計有378場放映，影展開幕前完售場次已超過120場，反應熱烈。影展期間將邀請金馬獎最佳導演蔡明亮、法國導演吉爾布都、日本名導諏訪敦彥、日本女星田中麗奈、金馬影帝黃渤等上百位影人出席映後座談與影迷交流。

三位備受注目的年輕新銳、也是金馬獎得主畢贛、黃進、程偉豪，以及創造影史奇蹟的新藝城元老施南生、泰迪羅賓、黃百鳴、曾志偉、張艾嘉，也將出席金馬與新浪娛樂共同舉辦的「金馬X新浪潮」論壇。

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