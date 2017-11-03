安心亞大露性感美背 女神難得同框男神吳尊

安心亞（右）第一次見到吳尊（左），大誇他超man、超帥。（TOM FORD提供）〔記者吳志偉／台北報導〕安心亞昨晚參加TOM FORD今天在上海舉辦的Lips & Boys上市派對，現場以性感大露背裝驚艷登場，並且難得同框吳尊合照。安心亞表示，這是她第一次見到吳尊，之前看他在實境節目《爸爸去哪兒》中的表現，一直認為他是個很有親和力、很有愛心的爸爸，沒想到親眼見到本人後，看到他帥氣地盛裝出席，還是覺得他超man、超帥。同場還有李晨、王珞丹、林允和泰國人氣名人Treechada等藝人。 安心亞以性感大露背裝出席活動。（TOM FORD提供）

今年，TOM FORD將推出全新「BOYS & GIRLS唇膏」，包含50色黑管BOYS唇膏，於9月15日（五）11:00在台北忠孝SOGO開賣；另外，首次推出的50色白管GIRLS唇膏，則會在10月06日（五）11:00開賣，唇膏控們可以開始準備排隊珍藏。安心亞透露，自己最喜歡的唇膏是40號Leonardo，當天嘴上擦的正是40號。 安心亞昨晚出席TOM FORD在上海舉辦的Lips & Boys上市派對。（TOM FORD提供）

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