限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

安心亞大露性感美背 女神難得同框男神吳尊

2017/11/03 08:12

安心亞（右）第一次見到吳尊（左），大誇他超man、超帥。（TOM FORD提供）〔記者吳志偉／台北報導〕安心亞昨晚參加TOM FORD今天在上海舉辦的Lips & Boys上市派對，現場以性感大露背裝驚艷登場，並且難得同框吳尊合照。安心亞表示，這是她第一次見到吳尊，之前看他在實境節目《爸爸去哪兒》中的表現，一直認為他是個很有親和力、很有愛心的爸爸，沒想到親眼見到本人後，看到他帥氣地盛裝出席，還是覺得他超man、超帥。同場還有李晨、王珞丹、林允和泰國人氣名人Treechada等藝人。安心亞以性感大露背裝出席活動。（TOM FORD提供）

今年，TOM FORD將推出全新「BOYS & GIRLS唇膏」，包含50色黑管BOYS唇膏，於9月15日（五）11:00在台北忠孝SOGO開賣；另外，首次推出的50色白管GIRLS唇膏，則會在10月06日（五）11:00開賣，唇膏控們可以開始準備排隊珍藏。安心亞透露，自己最喜歡的唇膏是40號Leonardo，當天嘴上擦的正是40號。安心亞昨晚出席TOM FORD在上海舉辦的Lips & Boys上市派對。（TOM FORD提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
柯以柔老公哭求給機會 嘴硬沒外遇只認學歷造假 柯以柔老公哭求給機會 嘴硬沒外遇只認學歷造假
2017/11/02 23:05
老公哭訴「過得不好」求原諒 柯以柔無感說⋯ 老公哭訴「過得不好」求原諒 柯以柔無感說⋯
2017/11/02 23:55
馬景濤樂扛5子重擔 要前辣妻開心戀愛 馬景濤樂扛5子重擔 要前辣妻開心戀愛
2017/11/03 07:22
柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆 柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆
2017/11/03 07:20
4年前老公約會嫩妹曾力挺 柯以柔：當時維護他很不值！ 4年前老公約會嫩妹曾力挺 柯以柔：當時維護他很不值！
2017/11/03 06:54
柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光 柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光
2017/11/03 07:14
柯以柔老公澄清沒外遇 期望家人再給一次機會 柯以柔老公澄清沒外遇 期望家人再給一次機會
2017/11/02 23:10
柯以柔尪睡頂樓撇外遇 業者趁勢再捅一刀 柯以柔尪睡頂樓撇外遇 業者趁勢再捅一刀
2017/11/03 07:32
不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持 不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持
2017/11/03 07:00
腥夫發聲明救婚姻 柯以柔淚已哭乾不回應 腥夫發聲明救婚姻 柯以柔淚已哭乾不回應
2017/11/03 07:08
爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你 爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你
2017/11/03 08:10
賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」 賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」
2017/11/03 07:59
（影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！ （影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！
2017/11/03 07:36
（專訪）準金馬影后談遺憾 自爆這件事有點自卑 （專訪）準金馬影后談遺憾 自爆這件事有點自卑
2017/11/02 23:11
柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人 柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人
2017/11/03 07:52
王瞳復合王建復無望？網友求情：艾成別生氣 王瞳復合王建復無望？網友求情：艾成別生氣
2017/11/03 08:07
《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說 《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說
2017/11/03 07:32
白雲惹腥遭換角？陳亞蘭虧：沒來拍戲就出事 白雲惹腥遭換角？陳亞蘭虧：沒來拍戲就出事
2017/11/03 07:29
（影音）舒米恩小島簡單生活 下海竟遇鯊魚共游 （影音）舒米恩小島簡單生活 下海竟遇鯊魚共游
2017/11/02 23:28
（專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」 （專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」
2017/11/03 07:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.