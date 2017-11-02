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嚴正嵐中職冠軍賽開球 自嘲「沒有大胸部」

2017/11/02 19:21

〔記者吳琬婷／台北報導〕由國民夯劇改編的電影《花甲大人轉男孩》日前在台中開拍，導演瞿友寧今獲中信兄弟球團之邀，帶領「花甲雙姝」嚴正嵐及江宜蓉，擔任總冠軍賽主場開球嘉賓，久未碰球的瞿友寧一舉擲出好球，他笑說：「棒球之神是站在永不放棄的那一邊，打球就跟拍片一樣，一定要相信自己。」嚴正嵐（右）和江宜蓉獲邀擔任中信兄弟總冠軍賽主場開球嘉賓。（結果娛樂提供）

開球儀式請到金曲歌王乱彈阿翔擔任打擊手，與投手瞿友寧默契配合，瞿友寧也透露自己是資深象迷，尤其欣賞「恰恰」彭政閔，希望《花甲》電影也能有機會能收錄兄弟的棒球魂。擔任開球評審的嚴正嵐則表示這次經驗可說是演藝生涯重要里程碑，笑稱「沒有大胸部也可以開球」。

嚴正嵐（左）和江宜蓉獲邀擔任中信兄弟總冠軍賽主場開球嘉賓。（結果娛樂提供）《花甲》搶攻明年春節賀歲檔，現正如火如荼拍攝，瞿友寧坦言：「比起壓力更覺得興奮。」日前蔡振南與龍劭華兩兄弟回到台中祖厝拍攝，一見面隨即擁抱瞿友寧並喊「我們回家了」，展現劇組間好感情；江宜蓉則為戲勤做功課，在家替媽媽洗頭、剪愛犬的毛髮練習片中角色的美髮技巧。江宜蓉（左起）、乱彈阿翔、導演瞿友寧、嚴正嵐獲邀擔任中信兄弟總冠軍賽主場開球嘉賓。（結果娛樂提供）

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