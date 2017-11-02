限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

李佳豫遇渣男人財兩失 翻牆被當小偷

2017/11/02 07:16

〔記者粘湘婉／台北報導〕「小豫兒」李佳豫在公視《城市情歌》中情路坎坷，被前男友騙財騙色害到失業，還被無情房東趕出家門，連拍洗澡戲都差點假戲真做，遮羞浴巾差點滑下曝光，讓她直呼好糗。

李佳豫在《城市情歌》中命運坎坷，與飾演阿嬤的潘麗麗久別重逢時，真情流露。（公視提供）李佳豫在劇中飾演命運多舛的「阿福」，努力打拚賺錢，卻遇上渣男前男友騙走買房頭期款168萬；被小氣房東掃地出門，半夜翻牆搶救家當，又被警察當小偷追捕，相當狼狽。她回想拍攝過程，透露浴室洗澡那場戲，她因害羞裡面穿了件小可愛防曝光，外面又多罩了一件浴巾，結果正式拍攝時，她邊把水往身上淋，浴巾卻因吸水後變重猛往下滑，「旁邊還有攝影大哥耶，真的好緊張

李佳豫拍《城市情歌》洗澡戲分時險些曝光。（公視提供）李佳豫在劇中經營「幸福卡拉OK」，卻無唱歌戲分，對此她笑喊：「我唱的話就要事後配音啦！不過在卡拉OK中有幾幕麗麗姊跟藝文姊的戲可是原音喔！」她表示原先劇本有設定她吹陶笛，每一首歌都有特別請老師指導，但後來因劇本修改，無緣在觀眾面前展現陶笛功力。該劇每週一至週五上午11時，播出2集15分鐘版，全篇20集已於影音平台公視+（https://www.ptsplus.tv/）上線。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
蜜月旅行突喊卡？宋仲基現身靈堂弔唁金柱赫 蜜月旅行突喊卡？宋仲基現身靈堂弔唁金柱赫
2017/11/02 07:18
尪偷吃柯以柔崩哭 他驚語：外遇後會更愛老婆 尪偷吃柯以柔崩哭 他驚語：外遇後會更愛老婆
2017/11/02 07:27
換達斯汀霍夫曼捲性騷！ 狼爪伸向未成年少女 換達斯汀霍夫曼捲性騷！ 狼爪伸向未成年少女
2017/11/01 23:26
郭宗坤鬼扯金句太瞎！「他」破盲腸揭發真相 郭宗坤鬼扯金句太瞎！「他」破盲腸揭發真相
2017/11/02 07:20
柯以柔崩潰尪偷吃 陳子玄喊話「珍惜為你付出女人」 柯以柔崩潰尪偷吃 陳子玄喊話「珍惜為你付出女人」
2017/11/02 07:43
不拍戲改賣水產 本土一哥現在很懂「魚」 不拍戲改賣水產 本土一哥現在很懂「魚」
2017/11/02 06:27
魚干女介入搶親 王瞳王建復真的GG 魚干女介入搶親 王瞳王建復真的GG
2017/11/02 07:35
排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴 排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴
2017/11/02 06:30
直擊信義區電信首賣已有果粉排隊 最狂排近4天搶iPhone X 直擊信義區電信首賣已有果粉排隊 最狂排近4天搶iPhone X
2017/11/01 22:47
6女指控！成龍好萊塢成名作導演強迫口交當面尻槍 6女指控！成龍好萊塢成名作導演強迫口交當面尻槍
2017/11/02 07:31
遭飛飛翔翔整慘 范范：恨不得我是頭乳牛 遭飛飛翔翔整慘 范范：恨不得我是頭乳牛
2017/11/02 07:34
HOLA雙11年推銅板價 年銷破萬組商品輕鬆購 HOLA雙11年推銅板價 年銷破萬組商品輕鬆購
2017/11/02 06:20
吳可熙甜餵「屎泡的咖啡」 八點檔男星險噴出來 吳可熙甜餵「屎泡的咖啡」 八點檔男星險噴出來
2017/11/02 07:41
人夫導演偷腥 正宮傳訊痛罵「性愛中毒的惡魔」 人夫導演偷腥 正宮傳訊痛罵「性愛中毒的惡魔」
2017/11/02 07:09
澳洲女神突破尺度 素顏全裸鹹濕床戰 澳洲女神突破尺度 素顏全裸鹹濕床戰
2017/11/02 07:31
Hello Kitty過生日！蝴蝶結霜淇淋萌得不要不要 Hello Kitty過生日！蝴蝶結霜淇淋萌得不要不要
2017/11/02 07:00
明道獲頒傑出藝人 感恩母親「希望她來看我領獎」 明道獲頒傑出藝人 感恩母親「希望她來看我領獎」
2017/11/01 23:29
德意志鐵血跨界鋼砲─Mercedes-AMG GLA45 4MATIC試駕 德意志鐵血跨界鋼砲─Mercedes-AMG GLA45 4MATIC試駕
2017/11/02 06:10
47歲丁寧哺乳照曝光 產後憂鬱莫名哭泣 47歲丁寧哺乳照曝光 產後憂鬱莫名哭泣
2017/11/02 07:26
蕭煌奇好幸福！宅男女神「求共用」月老紅線 蕭煌奇好幸福！宅男女神「求共用」月老紅線
2017/11/02 07:57
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.