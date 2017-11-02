李佳豫遇渣男人財兩失 翻牆被當小偷

〔記者粘湘婉／台北報導〕「小豫兒」李佳豫在公視《城市情歌》中情路坎坷，被前男友騙財騙色害到失業，還被無情房東趕出家門，連拍洗澡戲都差點假戲真做，遮羞浴巾差點滑下曝光，讓她直呼好糗。

李佳豫在《城市情歌》中命運坎坷，與飾演阿嬤的潘麗麗久別重逢時，真情流露。（公視提供）李佳豫在劇中飾演命運多舛的「阿福」，努力打拚賺錢，卻遇上渣男前男友騙走買房頭期款168萬；被小氣房東掃地出門，半夜翻牆搶救家當，又被警察當小偷追捕，相當狼狽。她回想拍攝過程，透露浴室洗澡那場戲，她因害羞裡面穿了件小可愛防曝光，外面又多罩了一件浴巾，結果正式拍攝時，她邊把水往身上淋，浴巾卻因吸水後變重猛往下滑，「旁邊還有攝影大哥耶，真的好緊張。」

李佳豫拍《城市情歌》洗澡戲分時險些曝光。（公視提供）李佳豫在劇中經營「幸福卡拉OK」，卻無唱歌戲分，對此她笑喊：「我唱的話就要事後配音啦！不過在卡拉OK中有幾幕麗麗姊跟藝文姊的戲可是原音喔！」她表示原先劇本有設定她吹陶笛，每一首歌都有特別請老師指導，但後來因劇本修改，無緣在觀眾面前展現陶笛功力。該劇每週一至週五上午11時，播出2集15分鐘版，全篇20集已於影音平台公視+（https://www.ptsplus.tv/）上線。

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