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首頁 > 婉君推

雙宋推掉4億婚禮轉播費 無良中媒硬幹偷拍

2017/11/01 17:00

宋仲基（左）、宋慧喬婚禮圓滿落幕，儀式結束後公司也釋出兩人的婚禮現場照。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬的世紀婚禮於昨天圓滿落幕，事前小倆口透過公司三令五申，強調不會召開記者會、不開放拍攝、不搭設照片牆，也不會提供採訪空間，但韓媒、中媒為搶拍兩人婚禮第一手畫面，紛紛出動空拍機從高處拍攝。據傳有中國入口網站曾開出韓幣150億元（約台幣4億元）的價碼，希望能直播婚禮，但雙宋連條件都不聽便直接回絕，未料還是發生中國狗仔潛入會場偷拍的事件，就連警方也因此出動。

韓媒報導，昨婚禮進行到宴客階段時，有中國狗仔潛入偷拍，而中國女星章子怡及劉亞仁當時在台上共舞的畫面，也被非法拍攝流傳。對此，宋仲基的公司無奈回應：「為了讓婚禮盡可能低調進行做了很多努力，但還是發生了這樣的事情。」並透露目前已經交由經紀人處理。

而雙宋的婚禮除了遭到中國狗仔亂入，章子怡老公汪峰經營的影音網站「碎樂」更全程直播婚禮過程，夫妻倆疑似裡應外合曝光雙宋婚禮，讓不少網友紛紛表示傻眼，留言：「不知道雙宋看了做何感想。」

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