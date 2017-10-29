（獨家照）劉伊心「沒想過這麼快定下來」 直到握到老公XX
2017/10/29 07:47
劉伊心（右）和老公林志隆（左）喝交杯酒，互許終生諾言。（老虎牙子提供）〔記者羅子欣／台北報導〕劉伊心昨（28日）嫁老虎牙子CEO林志隆，婚禮從下午的園遊會揭開序幕，雙方在證婚儀式上，許下甜蜜誓言後，晚上也在飯店舉行晚宴；每個賓客都拿到特製的「伊心有氧軟糖」當伴手禮，劉伊心表示和老公的緣分就是從糖果開始，因當時自家美胸衣品牌有意製作糖果，進而找上老虎牙子，意外牽起2人的緣分，囍糖禮盒也選定當初訂製的同家代工廠，包裝設計為粉藍色，象徵老虎牙子的「有氧」與「永恆的愛」。
劉伊心（左）和老公林志隆（右）一起倒下香檳塔，象徵新人生活節節高升。（老虎牙子提供）而晚宴上不可或缺的橋段就是倒香檳塔，夫妻倆一起將香檳倒入多層杯塔內，象徵新人婚後的生活節節升高，劉伊心笑容藏不住，坦言自己事業心很強，其實也沒想過這麼快就定下來，但握著老公的手倒下香檳的同時，終於感受到組成家庭的美夢成真，甜笑說：「經過漫長等待，我們終於等到彼此，每天的日子都要像香檳一樣，甜甜蜜蜜，保持熱戀的感覺。」
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