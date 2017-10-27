〈10月圖像心理測驗〉人際互動總是卡，如何突破？

［上班一族／文／汪士瑋（諮商心理師、企業講師）］

中秋月圓人團圓，圓滿皎潔的月亮，也經常象徵著一群人相聚分享的時刻。在需要跟別人相處在一起的場合，你通常會如何自處呢？ 人際互動總是卡，如何突破？（圖／英格來）

〈測驗開始〉

下圖是中秋夜晚，一群人在河畔慶祝的場境。請依照直覺，挑選一位代表自己的角色。他可能代表你在人群相處中的互動方式，不妨也參考文章裡的建議，當做是對自己的提醒唷！

▌選1的人：你是個體貼細心的人，對於群體間人與人的互動，懷著期待又有些忐忑的心情。你願意思考對方可能的需要，並先在遠處默默送上關懷。

轉念思維：你並不需要先去猜測別人的狀況，或期待自己每次都要表現聰明，舉止合宜，這些思考，可能會使你無法全然地享受人際互動。建議你不妨試著輕鬆地聽、放鬆地笑，不需評價自己，就好好享受當下的互動吧！

▌選2的人：你在人群中簡直是個智多星，有說不完的笑話跟鬼點子，可以不計形象地投入任何話題，也很容易成為團體目光的焦點。

轉念思維：你性格大而化之，即使有時會出點洋相也無所謂，大家可以輕鬆地跟你相處。建議你有時可以把話題丟給一些較少說話的人，讓大家有更多機會互動，彼此也會更有凝聚力。

▌選3的人：你在人際相處中有一份平常心，既能夠關注到大家的狀況，也能夠保持對話題的好奇。這種落落大方的態度，讓大家跟你相處很容易能產生信任的感覺。

轉念思維：人際相處對你來說輕鬆自在，你不但能引發大家一起參與話題，也可以專注聆聽別人的想法並適時給予他人有效的建議。建議你在關注別人前，先照顧好自己的需求，這樣在人際相處中會更加輕鬆自在。

▌選4的人：在團體中，你樂意協助團體事務的分配，優先考慮到別人的需要，樂意為他人提供服務，讓團體的運作更加順利。

轉念思維：你樂於服務的精神大家有目共睹，只是也別讓自己餓肚子呀。建議你可以調配一下順序，照顧他人前，先照顧好自己的需求。

▌選5的人：你是個很有責任感的人，即使沒有人分配任務，只要看到有需要補位的地方，你就會捲起袖子親自動手。

轉念思維：有時不是大家不幫忙，只是一熱鬧起來有些細節沒注意到。其實你不需要一肩扛起所有責任。建議你可以試著讓大家有機會一起參與，不但有機會處理得更快速，你也才有機會跟其他人進行互動唷！

▌選6的人：對你來說，與其花時間跟一群人在一起，不知所以地閒聊，你更願意把時間投入在真正重要的人身上。

轉念思維：跟重要伙伴相處的時光很重要，不過有些可以一起享受生活的朋友也滿不錯的唷。建議你有時可以邀請伙伴一起參加彼此有興趣的團體活動，彼此的互動也會添加更多的話題唷！

（你有遇到職場狀況想要提問嗎？歡迎寫信給士瑋老師，老師會挑選大家共同的議題，用圖像回覆你：service@4aspace.com）

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