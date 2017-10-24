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（影音）林志穎4手足曝光！弟大讚「又酷又會照顧人」

2017/10/24 16:52

林志穎長相帥氣，是許多人心中的不老男神。（翻攝自林志穎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「不老男神」林志穎凍齡有術，出道20年仍擁有高人氣，今日他的大哥被直擊在北市四平街賣粉腸，引發網友討論，其實過去林志穎的四位手足都曾為他上過節目，深厚情誼令人動容。

林志穎的手足曾為他在節目露面。（翻攝自微博）

林志穎共有一個哥哥林志杰，兩個弟弟林志鑫、林志龍，以及一個妹妹林志憶，林志穎過去錄製節目《想念的味道》時，曾在節目上下廚煮四神湯，並獨自緬懷亡父，而三弟林志鑫驚喜現身，讓他開心不已，兄弟倆一同觀看爸爸的回憶影片，兩人都紅了眼眶。節目組也特地邀請其他未到場的手足錄製影片，妹妹首先出現，謝謝林志穎從小到大的照顧，並提到過去她想穿耳洞，隔天林志穎就為她準備好耳環，五弟也大讚林志穎是個又酷又會照顧人的哥哥，林志穎對於弟妹的疼愛顯而易見。林志穎聽到手足的真情告白紅了眼眶。（翻攝自YouTube）

一直以來為林志穎打理工作室及個人品牌的大哥也感性的說未來會一直守護弟弟，手足們的真情告白讓林志穎當場熱淚盈眶，而五人完全不同的長相也引起討論，其實妹妹與五弟與他是同父異母的關係，因此外表可能有所差異，但他們深厚的手足情誼令不少人都相當感動。

《影片截取自YouTube，如遭刪除請見諒》：手足相見約在50分45秒

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