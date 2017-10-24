愛犬咬死人 始源遭韓觀眾要求退出《卞赫的愛情》

〔記者羅子欣／綜合報導〕南韓夯團「SUPER JUNIOR」成員始源，近日傳出家中愛犬咬傷鄰居，對方6天後因敗血症死亡，始源一家已登門道歉，始源則是多次到靈堂痛哭懺悔，家屬也表示感受到歉意，願意原諒他，無意提出告訴，許多網友卻難以接受事情就這樣結束，甚至要求他從主演的新劇《卞赫的愛情》退出。

SJ成員始源愛犬驚傳咬死鄰居，引發爭議。（翻攝自IG）始源在事情發生後，曾在網上公開致歉，表示：「作為飼主非常失職，正在深刻反省，絕不會讓同樣的事情再發生。」更刪除了愛犬「Bugsy」的照片，明顯看出備受打擊；然而因事發當時的監視錄影中，能看出狗狗沒有繫上牽繩、戴上口罩，網友痛批始源未盡到管理好寵物的責任，連帶讓他的新劇都受到影響，21日的收視率比15日的降了2.8%，還有人在該劇留言板上要求「讓崔始源下車」，直言：「看到崔始源演喜劇很不舒服。」認為就算是意外，也應該退出以示反省，但也有另一方的聲音，認為家屬已經原諒了，要求他下車有點過分了，且《卞赫的愛情》沒有「卞赫」更奇怪。 南韓許多網友因寵物犬咬死人事件，要求電視台讓始源（左）退出主演的《卞赫的愛情》。（KKTV提供）

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