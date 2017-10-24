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Volkswagen品牌性能車款在台盛大推出

2017/10/24 08:00

〔記者方維鐸／台北報導〕2015年正式營運以來，台灣福斯汽車便不斷虛心傾聽在地消費者的多元用車需求，且戮力貫徹「物有所值、創新、高性能」之品牌核心價值，持續優化產品與配備編成、導入人性化創新科技，同時推出引領業界之「Give Me Five+福斯服務雙享」。台灣福斯汽車總裁Katy Tsang與Volkswagen品牌性能車款（左起Tiguan 380 TSI Performance、Passat Variant 380 TSI Performance）合影。（台灣福斯汽車提供）

自2016年首次引進Volkswagen R-Line運動化車型來台後，其跑格設計更已廣獲市場青睞；如今，在頂級性能旗艦Golf R領軍之下，台灣福斯汽車正式推出Volkswagen 品牌性能車款：Tiguan 380 TSI R-Line Performance、Passat／Passat Variant 380 TSI R-Line Performance、以及Passat／Passat Variant R-Line運動化車型，展現Volkswagen源自賽道的品牌魅力與品牌核心價值：高性能。Volkswagen品牌性能車款正式登場，由左至右依序為Golf R、Tiguan 380 TSI R-Line Performace、Passat Variant 380 TSI R-Line Performance和Passat 330 TSI R-Line。（台灣福斯汽車提供）

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