Only Watch首度登台日倒數！百達翡麗為何能拍出10倍之價？

百達翡麗為本屆Only Watch捐出5208T-010腕錶：藍色手工雕紋錶面與夜光漆金質時標，18K白金製的日期、星期、月份顯示窗框邊皆經錘打和鑽石打磨。（Patek Philippe提供）〔記者方惠宗／台北報導〕兩年一度的「Only Watch」慈善拍賣會將由佳士得（Christie's）於10月26日至27日首度在台舉辦預覽會，展出頂級錶商為此專門打造、僅此唯一的腕錶，為無解罕病「裘馨氏肌肉失養症」（Duchenne Muscular Dystrophy，簡稱DMD）籌措醫學研究資金。

為Only Watch製作的腕錶絕非以珠寶、鑽石取勝，卻時常拍出天價、甚至創下史上最高。「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）就在上一屆Only Watch以不鏽鋼腕錶帶來空前高價；系列中首度以鋼製造的編號「5016A」三問陀飛輪逆跳日曆萬年曆腕錶拍得730萬瑞士法郎（約台幣2.3億元），比原先70萬至90萬瑞士法郎的估價、至少「多了一個零」。

百達翡麗為本屆Only Watch捐出編號5208T-010三重複雜功能腕錶。鈦金屬錶殼（44毫米），厚15.7毫米。自動上鏈機芯。估價900,000 - 1,100,000瑞郎。（Patek Philippe提供）以收藏的角度來看，鐘錶評論家蔡建泰認為「這就像是一場公開性質的個人訂製錶！」他分析，一款私人訂製、無論號稱多奢昂的腕錶，可能都沒Only Watch來得炫耀；因為一款滿足個人想法的專屬訂製錶，不見得人人喜愛、人人想要。相對的，Only Watch在縝密的設計與研製之下誕生，無論樣式、美學，以及其所彰顯的精神都有其普世性，而且僅此一只，估價與拍價完全公開、人人皆曉，這樣的腕錶自有公定行情。

Only Watch亦可說是錶廠所選出最具特色的錶。鐘錶收藏家曾士昕指出：「百達翡麗的複雜錶款都以貴金屬製作，卻只有在Only Watch做不鏽鋼、鈦金屬款式；就像PP在40至60年代間以不鏽鋼製造的複雜功能錶款屢創拍賣新高一樣。」秉持了品牌的珍稀工藝傳統，「稀有性」自然為它帶來價值。

蔡建泰認為，標下Only Watch的買家「不僅富有，還有其特殊的社交地位，」擁有Only Watch能贏得各界肯定與尊榮。

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