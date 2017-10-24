超懶宅女看過來！美食平台foodpanda外送費降至39元

因應品牌形象改造和手機App改版，美食外送平台foodpanda宣布服務費降價為39元。（foodpanda提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕美食外送平台大戰！foodpanda進軍台灣5年，因應手機App改版，宣布平台服務費調降為39元，優惠適用3公里內外送距離。另一業者UberEATS亦有10月周一至周五服務費僅要半價30元。

foodpanda在台已和超過5千家餐廳合作，主要使用族群高達7成是25至45歲女性，因此大動作啟動品牌形象改造，代表色由粉紅色取代橘色，希望更貼近女性。根據平台觀察，前三大外送餐點類別為中港式、美式和日式料理。

此外，foodpanda手機App改版新功能包括預訂餐點、儲存高達20組常用地址等，付款方式除了信用卡，也能貨到付款。目前營運範圍涵蓋雙北、台中、高雄。為了吸引新客，另推出首次訂餐滿200元輸入優惠碼「firstbite」，即可享免服務費。

UberEATS外送以雙北為主，10月周一至周五服務費半價30元活動不限時段、距離。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。