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《正義聯盟》英雄氣短 片長121分DC系列最短時間

2017/10/23 16:01

正義聯盟劇照。（正義聯盟劇照）〔記者馮亦寧／綜合報導〕由DC漫畫改編的《正義聯盟》上映在即，不過原本傳出片長170分鐘（約2小時50分鐘），但今（23）日北美卻傳出其實片只有121分鐘。

作為DC英雄電影最重要作品之一，自然有許多英雄迷相當期待，原本傳出電影片長將近三小時，所有英雄迷都期待到最高點，而且論劇情、講長度都相當合理，沒想到根據北美Regal Cinemas與AMC Theatres傳出的消息，卻說片長只有121分鐘，也是近年DC電影最短的一部。

雖有官方雖未正式公佈，但121分真的讓人嚇到吃手手， DC近年電影包含：《自殺突擊隊》123分鐘、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》151分鐘、《神力女超人》141分鐘都嘗過這部大陣頭的《正義聯盟》，無怪有網友嘲笑說：「難道是每人20分鐘？」

如果要跟Marvel電影比，《雷神索爾3：諸神黃昏》片長共130分鐘，光是蔣雷神索爾一個人都嚐過整個正義聯盟，真的好囧。集結英雄們的《復仇者聯盟》兩集分別是143分鐘與141分鐘，《美國隊長3：英雄內戰》則是147分鐘。

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