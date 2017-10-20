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張震自爆轉型做幕後 評準影帝「喜歡金城武演技」

2017/10/20 23:27

〔記者許世穎／高雄報導〕2017高雄電影節今晚開幕，由日本鬼才導演SABU執導，張震、姚以緹、童星白潤音主演的《龍先生》擔任開幕片。張震在片中飾演殺手，不僅出手殺人，還下手煮料理，他說在家也會下廚，享受做菜過程，被問老婆評價？他笑說「那一定是都很好的！」電影龍先生男主角張震。（記者張忠義攝）

張震自嘲做菜「口味跟口感還要加強」，更透露太太懷孕時孕吐嚴重，瘦了不少，他煮了《深夜食堂》裡的豚汁給她吃，「裡面有蔬菜、有肉，重點是可以吃很多餐！」他說在家煮飯還是以清淡為主，偶爾也會做芋頭雞、炒一些菜，也曾經幫女兒製作副食品。高雄電影節開幕片龍先生，由〔鬼才導演〕ＳＡＢＵ主導，男女主角張震、姚以緹與童星白潤音。（記者張忠義攝）

他本月剛滿41歲，想多花點時間在家庭上，也對工作規劃開始改變，「一個演員在45歲左右滿精華期，要面臨一個轉折，我也在為未來鋪路」。他說最近一邊做監製，也在台灣做劇本開發。

今年工作減量的張震，直說上半年都在做幕後工作，「從不一樣角度去認識電影，也希望未來可以多拍一些台灣電影」，更透露正在弄一個浪漫愛情片的劇本，「主要是出主意，其實就是自己想演！」但他說沒考慮當導演，也不會因此不演戲，未來若女兒想當演員？他說「演藝圈滿辛苦的。」

雖然下個月將頒發的金馬獎沒入圍，但張震仍關注「影帝之爭」，認為「入圍方向滿有意思的」。他恭喜入圍的導演田壯壯，也說以《擺渡人》入圍的金城武，「他的演技我是很喜歡的」更開玩笑說：「他長得比較帥，可能演技會被忽略！」但若是自己在長得帥和演技擇一，他不假思索：「我都要啊！」

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