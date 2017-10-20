防彈少年團粉絲看過來！LINE預告超萌BT21周邊將引進台灣

防彈少年團親自設計的BT21角色，LINE FRIENDS預告相關周邊產品將引進台灣。（LINE提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕南韓夯團防彈少年團今日抵台，明晚起連續2天開唱，讓台粉十分期待。而防彈少年團和LINE FRIENDS合作、親自創造的BT21角色，官方預告相關周邊商品將會引進台灣，但尚未公布詳細時間。

BT21角色一推出就造成轟動，是防彈少年團依照每位成員的個性所設計，9月26日推出貼圖，短短10天就在上架國家創下800萬次下載量。此屬於LINE FRIENDS旗下「FRIENDS CREATORS」計畫，目標是和全球知名藝人合作，防彈少年團是首先代表。

LINE FRIENDS緊接著會推出各種BT21周邊產品、遊戲，今年12月紐約LINE FRIENDS旗艦店、南韓首爾精品專賣店Boon The Shop展示BT21周邊商品，各項周邊商品也將於台灣、日本、香港和泰國發售。此外，總計14集BT21角色開發的幕後花絮影片除了上架BT21官方YouTube頻道，台灣LINE TV亦會陸續釋出中文版。 防彈少年團今日抵台，明晚起連續2天開唱，讓台粉十分期待。（環球提供）





新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。