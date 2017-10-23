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甩開豬隊友 愛要一起規劃人生

2017/10/23 06:20

對於未來已有共識的親密愛人，會因為共同「規劃人生」而感到更愛彼此。（圖／達志影像）〔文／亞美將〕

身邊有個女性朋友，以前的她認為，情侶只要能在一起就好，即使每天上班下班日子一成不變也可以，至少那是一種安定的感覺，而她的前男友正可以給她這種感覺。但後來，她又不想要這種安定的感覺了！因為有一天她突然覺得，這種安定的感覺像是自欺欺人一樣，看不見她要的未來。

離開了前男友後，她遇見了現在的對象，他是個跟前男友完全不一樣性格的人，和他交往後，朋友見到她現在的模樣，都稱讚她變得更有精神、更亮麗。她說：「之前的我為了生活屈就於現實，安逸過著每一天，對生活完全失去熱情。」

現在，她和男友會一起討論未來的計畫，兩人對於未來已有共識，除了相互加油打氣外，還會討論現階段該怎麼做，並擬定接下來的步驟，兩人因為共同「規劃人生」而感到更愛彼此。

她說，她的前男友完全不會跟她討論未來。「妳可以主動找他討論呀？」我問。「我也曾經試著要跟他討論，但他的想法太悲觀，我提出的計畫總是被他的悲觀思維給抹滅，久而久之，我也盡量避免和他聊到關於未來的事了。」她說。「這樣不就是逃避嗎？」我說。「是啊，那時候我以為這樣就是穩定，但其實根本不是。」她說。

我們都知道，做不到的事情還不如不要說出口，可是有些事情你沒有逼自己去承諾、去實現，就永遠都不會成真。有時候女人要的是一個可以經常和她討論未來該怎麼面對的男人，就算知道那些計畫有點難實現，但至少兩人可以一起朝著那目標努力前進，能夠一步一步朝著目標走，那種有人陪著自己一起努力的感覺真的很好。

看著她的笑容的確跟以往不一樣，講起男友，眼睛像是有光芒般閃閃發亮著。還記得最後她笑著說：「能夠找到一個和自己想法頻率相同的人真是件幸福的事，兩人可以隨時隨地聊起未來規劃，也認真地看待並真心去執行，這種兩人一起向前的感覺真的很棒！」

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