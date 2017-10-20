防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機

V開心比出剪刀手手勢。（翻攝自Global Economy Times）〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團防彈少年團將於周末一連2天在林口體育館開唱，下午7名團員從仁川機場出發，準備搭機抵台為演唱會暖身，V看到媒體拍攝也開心比出剪刀手手勢，好心情藏不住。他們此行除了演唱會外，並未安排其他公開或訪問行程，預計在台停留4天3夜。

柾國。（翻攝自Global Economy Times）防彈少年團將於21、22日3度在台舉辦演唱會，日前主辦單位宣布他們此次抵台離台都將走VIP通關，不公布航班，呼籲粉絲切勿前往機場接送機，粉絲無緣接機。此外，防彈少年團明後天2場近2萬張演唱會門票，皆已售罄，最新專輯《LOVE YOURSELF 承 'Her'》現已在台發行。 智旻。（翻攝自Global Economy Times） Jin。（翻攝自Global Economy Times） Rap Monster（翻攝自Global Economy Times） J-HOPE。（翻攝自Global Economy Times） Suga。（翻攝自Global Economy Times）

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