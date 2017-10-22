儘管知道婚姻是場騙局 還是想要幸福啊

婚姻成為我們打造人生秘密空間的工具，這並非明知不可為而為之，而是想讓生命更幸福美好的禱告啊！（圖╱達志影像）〔文／竹聿〕

結婚是奴性的表現，在父權社會的潛規則中，它是對女性子宮的控制，為了釐清血緣以分配財產，創造了婚姻制度及懲罰外遇。

結婚是匱乏的表現，是因自我支持不足，無法給自己足夠的愛，於是向外索求。對愛人索求呵護，對社會索求認同，好像能結婚就代表他是有價值的人。

結婚是恐懼的表現，早知婚姻是騙局，卻仍追逐婚姻，明明知道不會因為一張紙就成為對方愛情的終生會員，但就圖一個希望，將婚姻視作信仰，希望身邊總有個人陪著，填補心中的匱乏。

為了讓社會及愛人認同自己，為了表現自己的情操，我們甘願服從制度；又因為不信任自己能照顧好生命尾聲的自己，我們想要孩子。但又或者，是因為在妻子身上找到了依賴感，我們用「想要孩子」當藉口，掩飾不符合「男子氣概」的想法，實際上，我們想要的是互相依靠的安全感？

婚姻或許最終是追求認同的途徑，透過愛，我們在另一半身上找到了秘密的小天地，去分享內心最不可告人的恐懼與脆弱。一個能給予我們包容與理解、支持的人，他給的空間像是沒有欄杆的牢籠，讓人不可自拔地停留其中。

因為對自我信任的匱乏，以及對未來的恐懼，婚姻成為我們打造人生秘密空間的工具。與其說是對於另一半的愛，不如說是對自己的愛，促使我們這麼做。

儘管，我們知道婚姻是騙局，但仍祈禱另一半永遠都如婚前一樣，知心可人常伴左右。這並非明知不可為而為之，而是想讓生命更幸福美好的禱告啊！

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