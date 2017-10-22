＜失戀者們 ＞我用我的方式療情傷

療情傷，說起來容易，做起來難，曾經失戀過的你，是如何療癒了自己的心呢？（圖／達志影像）失戀不是病，然一旦遇到，卻比真正的病痛更磨人。

＜案例1＞

寫下思念與祝福 連同回憶一起絞碎

文／清月

一段感情的完結，心痛跟眼淚是少不了的。為了走出悲情人生，甚麼方法都得試。一開始，我也只想選擇逃避，逃離到完全陌生的城市。但卻發現那些傷、那些痛，都隨著回憶跟著我，如影隨行，不得不面對這樣的問題，期盼從中解放的一天。

關於分手，我該用甚麼方式處理？是將所有的錯統統歸到自己身上，怪罪自己不夠好嗎？還是統統怪罪對方，自己一點錯也沒有，都是她的錯呢？或者我們都沒有錯，或都有錯，只是沒有緣分，彼此只是對方的過客，匆匆來去。

回憶如一把利刃。妳的笑、妳的好，妳與我一起建築的一切，全部瓦解在分開的那夜。

我用我的方式療傷，再也不信任任何書本或專家的說法。

帶著我們所有的回憶，走在我們熟悉的每個地方。每到一個地方，我就寫下對妳的思念與愧疚，還有祝福妳的話語，就這樣，累積了好幾十篇，最後，我將它們一一擺放整齊，放在碎紙機前，連同妳寫給我的信與卡片，還有過去的小紙條，一起將它們絞碎。

祝福妳我都能走出傷痛，找到屬於自己的對的那個人。

＜案例2＞

再見 願你我再也不見

文／西瓜

他讓妳第一次嘗到戀愛的滋味，也讓妳第一次瞭解甚麼是心碎。妳知道妳還沒有忘記他，在夜裡妳的夢知道，聽妳偶爾假裝不經意提起他的朋友知道，妳臉書的搜尋紀錄也知道。

妳知道他離開已經過了很久，抽屜裡泛黃的卡片知道，過年問起感情狀況的親戚知道，妳手機裡的數日子APP也知道。可妳總還記得當時的對話、當時的情境、相戀當時甜蜜的空氣、當時加速的心跳。

妳幻想過無數次重逢，一座城市是那麼地小，妳上下班搭的公車甚至每天經過他工作的地方，想像著也許某天往車窗外的一瞥，也許某天在人行道上突然相見，也許某天你們正好都重回故地。

結果這些情節從來不曾發生，他卻突然傳了訊息來。框裡的對話，沒有想像中的知心重逢，只有一個百無聊賴寂寞男孩太明顯的企圖。

妳想他，想像著他，把他想得太好了，事實上妳愈想他，恐怕愈想愈不是真實的他。

那晚，妳又夢見他了，夢見在你們初相遇的地方，你們重逢，幾句寒暄，他對妳揮揮手，轉身往遠方頭也不回地走去。

那是妳最後一次夢見他。

＜案例3＞

痛快哭一場 愛情抗壓性再升級

文／A-Mu

花了很多時間整理與你過去的點點滴滴，回憶也慢慢地塵封，卻，漏了自己的心。告訴過自己不要再回想，心卻總在不經意時打開塵封的回憶，眼淚不受控地流下。拭去眼淚，拭不去的是與你的過去，無法否認還愛著你，只是倔強地不願面對自己的心。

與你相關的通訊軟體早已經刪除，熟悉的電話也刪掉，但號碼已經烙印於心，想忘也忘不掉，止不住好奇去搜尋與你相關的消息，看著你身旁的人不是我，心好痛，這明明就是自虐！朋友不停勸說我要放下，只是，我心不由己。

自虐的日子已多久了，不敢想，直到轉念，才開始好過。鼓起了勇氣，面對真實的自己，痛哭，哭到無聲，心情卻無比舒坦。原來，勇敢面對傷口才能得到療癒，愛情的世界沒有所謂的輸贏，只是兩人的緣已斷，你只是我生命中的過客。經過這一遭，我讓自己的「愛情抗壓性」更上一層樓。

走出自己圍起的牢籠，才發現那只是庸人自擾，放下不屬於自己的情，空出心裡的位置，才能擁抱更好更適合自己的「他」。

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