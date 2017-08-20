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一雙兒女叫阿姨「媽媽」 市川海老藏娶大姨子有譜！

2017/08/20 22:53

小林麻耶被認為是嫁妹夫的最佳人選。（取自modelpress）

〔記者賀靜賢／台北報導〕歌舞伎男星市川海老藏6月遭喪妻之痛，這段日子他父代母職，還兼顧工作，一度病倒。前幾天，他帶著一雙年幼的兒女出國度假，希望抛開難過的事，但他所屬的「梨園」和擔心他的母親大人，還在商量要催他再婚，早點從主播老婆小林麻央病逝之痛走出，也讓一個家完整。

今晚日媒又有報導指出，市川雖然喪妻連3個月都不到，但依照梨園的規矩，身為歌舞伎當家男星，沒有一個女人打理是不行的。加上2020年東京奧運時，歌舞伎界也會有盛大參與計畫，因此接下來的日子，市川一定要保持最佳狀態。報導指出，麻央先前生病住院到後來病重，姐姐麻耶都一直前去照顧，同時還擔起照顧麻央一雙兒女的責任，麻央死後，她的一雙兒女當然很依賴阿姨麻耶，因此麻耶也都代替麻央之職，參加學校的各種聚會，不僅麻央的兒女叫她「麻耶媽媽」，就連同學的家長，也與麻耶聯絡，似乎成了最佳再婚人選。

不過，據報導目前麻耶和市川都沒有針對此一話題加以討論，且礙於社會觀感，兩人都不可能主動提出，市川更不可能在一年內再婚，否則一切深情形象都將破功。 　

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