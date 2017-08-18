鼓鼓台灣之夜飆唱 壓軸嗨唱五月天

鼓鼓征戰Summer Sonic音樂節，搶先在台灣之夜開唱。（台灣獨立音樂協會提供）

〔記者陽昕翰／東京現場報導〕鼓鼓以個人之姿，要征戰明天東京的Summer Sonic音樂節，他暌違2年在日本開唱，機場更碰到不少MP粉絲接機，他感動直說：「我知道他們都很開心，我又來日本了，然後我也很想念大家。」

鼓鼓征戰Summer Sonic音樂節，搶先在台灣之夜開唱。（台灣獨立音樂協會）

鼓鼓在前夜祭「台灣之夜」擔任壓軸，先率領舞者嗨跳《嗯哼》，以嗨歌炒熱氣氛，接著更以吉他自彈自唱多首歌，包括師兄五月天的《憨人》、日文版的《我還是愛著你》，讓粉絲超驚喜。

鼓鼓征戰Summer Sonic音樂節，搶先在台灣之夜開唱。（台灣獨立音樂協會提供）

他下禮拜將到香港舉辦個唱，談到已經8個月沒休息，唱片公司打算在11月讓他放一個禮拜的假，不過鼓鼓卻表示要繼續創作，仍是相當拼命。

今天不少日本粉絲，專程到東京的惠比壽的LIVE HOUSE追星，鼓鼓結束演唱後，緊接著就在會場舉辦簽名會，答謝粉絲力挺。

鼓鼓征戰Summer Sonic音樂節，搶先在台灣之夜開唱。（台灣獨立音樂協會提供）