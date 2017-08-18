山豬臉書「拐未成年少女」？ 吳宗憲：親眼看到！

〔即時新聞／綜合報導〕諧星藝人「山豬」陳俊甫因搞笑模仿蛋黃哥，以招牌口頭禪「蛋～營養」、「好累哦」影片爆紅，點閱率超過百萬。最近他在節目上被同為諧星的阿虎爆料，平常私下和許多未成年少女有來往，還被主持人吳宗憲補刀，表示曾聽山豬問少女想不想當他的「愛的練習生」。

《小明星大跟班》16日的節目以「同公司藝人黑函大爆料！」為主題，其中與山豬同為《瘋神無雙》演員的阿虎大爆料，表示身為藝人會有很多女生主動加臉書好友，有一天點進其中一人的好友名單中發現，共同好友只有山豬一人，再看其他女生臉書的共同好友後發現，幾乎很多女生都有山豬的好友，「國中、國小的居多」，幾乎都是未成年。而後來詢問山豬為何要加未成年的女生當好友，沒想到山豬竟回「她總有一天會18歲啊！」此話一出讓全場來賓傻眼。

山豬則趕緊解釋「那是跟你開玩笑的」，還說因為演出《瘋神無雙》會有很多年齡層較小的粉絲，因為這樣而加他的臉書。但隨後吳宗憲補刀爆料，表示曾看到山豬和一個未成年少女在走道講話，對話內容提到「有沒有去過韓國」、「看周子瑜多紅呀」，甚至山豬還問對方「你想不想當我的愛的練習生？」。

山豬則趕緊澄清，也有一些未成年男生加他臉書好友，想了解當藝人會不會很辛苦，他是分享在演藝圈的甘苦談，鼓勵對方要好好讀書來為自己的夢想打拼，並強調「絕無私下約未成年少女出去或是私聊」。

山豬事後趕緊解釋，也有對演藝圈有興趣的未成年男生發出好友邀請，並問他當藝人的甘苦談，他表示也都會鼓勵對方好好念書，也不要放棄夢想，強調絕對沒有約未成年女生出去或是私聊。