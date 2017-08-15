嘆中國小孩打趴台灣鼓手 《星光》選手挨轟急轉彎

陳曼青曾參加歌唱節目，獲得第九名佳績。（翻攝自陳曼青臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕鼓手陳曼青過去曾參加過第六屆《超級星光大道》，是相當著名的街頭藝人，昨日她在臉書社團發文，表示中國的孩子打鼓程度已打趴除了羅小白、李定楠、黃瑞豐以外的台灣鼓手，並說不要以為自己很厲害，此言論引起不少人撻伐，今日陳曼青在臉書坦承失言並道歉。 陳曼青為失言道歉。（翻攝自陳曼青臉書）

陳曼青今日在臉書表示當時只是想給台灣喜好音樂的人一些鼓勵，因為台灣對於學習音樂的環境的確不如國外，而自己剛好在海外接觸到這樣的環境，難免對國內音樂環境感到感慨，但她也坦承用詞不當，她也說台灣有許多優秀的音樂人才，並向全台鼓手道歉「我的詞過誇，貶低了各位的天分」，也對在文中提到名字的三位鼓手感到相當抱歉，她說這是個好好反省自己的機會，必須學習放慢思考的步調，也要謙卑地去學習說話的藝術。

陳曼青是相當受歡迎的鼓手。（翻攝自陳曼青臉書）據《ETNEWS》報導，陳曼青的經紀公司表示，她本來是要寫給自己跟朋友的砥礪文，卻因措詞不當引起風波，她本人也深感抱歉，並說：「公眾人物的言論本就應謹慎，即使是私人社團發言亦然，尤其新人更應謙虛受教，此次發言確有不當之處，爾後公司也會加強教育，希望大家能夠接受曼青誠摯的道歉，並給予新人改過的機會。」