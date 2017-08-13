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首頁 > 婉君推

（專訪）Eric忙結婚 Andy自爆神話曾差點解散

2017/08/13 07:09

熱衷公益的Andy，將於今晚2度在台舉辦愛心見面會，為弱勢兒童籌措餐費。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／專訪〕南韓「長壽偶像團」神話成員Andy，今晚將2度在台舉辦愛心見面會，他所屬的神話已出道近20年，是南韓「一世代偶像團」中，唯一一組未歷經成員變動，且持續活動的團體，問他祕訣是什麼？他想了一下，回答：「沒有答案。」

「我們也有吵架的時候，但我們會把問題講出來之後解決，但這個應該每個人都可以做到的，所以應該是沒有秘訣。」身為團中的老么，回顧過去近20的時間，Andy表示：「這20年發生很多的事，是一個很長的故事，剛出道的第一張專輯，因為反應不是很好，也曾經想過是不是如果下一張、下下張還是做不起來，是不是就這樣各自解散了？幸好出《T.O.P》的時候反應很好，還拿到了第1名，時間真的過得很快。」

Andy（左）自爆「神話」的首張專輯反應不好，也曾擔心團體會因此解散。（資料照，記者王文麟攝）近期隊長Eric活躍於實境綜藝節目《一日三餐》，大秀近100道橫跨中、韓、西、日式的料理手藝，獲封「料性男（性感且擅長料理的男人）」，之前也曾醃過泡菜分送給團員，問Andy是否曾經受到Eric邀請，到他家作客吃好料？Andy笑說：「通常他會先做好，拿給我們各自的經紀人，之前也曾經做過醃螃蟹，目前還沒有到他家吃過飯的經驗，但如果成員說好吃，就會請他再做。」問他最近一次收到的料理是什麼？Andy打趣說：「最近沒有，他最近忙結婚，又忙著拍《一日三餐》可能很忙。」

最後問Andy身為老么，有沒有希望哥哥們改進的地方？他苦惱很久還是想不出來，「如果要成員改變的話，那就不好玩了，不管是什麼缺點，這20年來就是他的魅力，如果改掉的話，整個人應該就會變得不對勁了吧？那可能是他的缺點也是他的優點。舉例來說，如果練習時有人每次都晚5分鐘才到，但萬一他哪天比較早到，大家可能還會嚇到。」

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