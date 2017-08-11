（影音）楊丞琳又當媽了！提到「閃孕」直接打槍

電影《紅衣小女孩2》導演程偉豪（右至左）率領楊丞琳、詹宛儒、吳念軒，以及20個「紅衣小女孩」到西門町踩街造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《紅衣小女孩2》導演程偉豪今下午率領主要演員楊丞琳、吳念軒、詹宛儒，以及20個「紅衣小女孩」到西門町踩街造勢。楊丞琳在片中也繼上次《荼蘼》後再度扮媽媽，不過這次的女兒設定是15歲，讓她笑說一開始看劇本還驚呼「太看得起我了吧！」原來是誤會要演女兒，後來才擔心難揣摩。

楊丞琳在片中和新人詹宛儒扮母女，讓詹笑說現在還是會想忍不住想叫她「媽媽」。她也大讚「女兒」以新人來說不怕生，其中一場女兒中邪的戲，楊丞琳必須用盡全力，讓她直呼對方根本用盡全力：「沒想到她小小身體力氣這麼大，她真的超用力」，但身為前輩的她也鼓勵對方這樣很OK，「也算是努力後的證明」。

楊丞琳在《紅衣小女孩2》有個15歲女兒，現實中不預設當媽立場。（記者胡舜翔攝）

除了多了個女兒，「小鮮肉」吳念軒在片中因和詹宛儒交往，拍戲期間都愛叫楊丞琳「阿姨」，但他笑說「殺青後就改叫『姊姊』了！」不過楊丞琳雖抱怨被叫老，但也不忘大讚吳念軒拍戲辛苦，一場他被虎爺上身、在地上爬行的戲，被一旁炸開的炮炸傷右眼，楊丞琳驚悚形容「根本沒有眼白，眼白部分都是血」。另一場吳念軒被鋼絲吊起撞牆的戲，頸椎直接撞牆，緊接著還撞到後腦、咬到舌頭見血，連醫生都警告「再撞一次就會癱瘓」，堪稱全片掛彩最嚴重演員。

提到戲裡當媽，戲外何時會想生小孩？楊丞琳笑說順其自然，直說自己不會計畫這種事，只會計畫工作。至於是否可能突然懷孕？她直接打槍「不會」。她也不愛預設未來會是怎麼樣的母親，笑說「很怕自打嘴巴」。《紅》片25日在台上映。