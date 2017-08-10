布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉

美國娛樂雜誌《Us Weekly》搶先爆料，布裘取消離婚，已經世紀大復合。（翻攝自《Us Weekly》、美聯社）

〔記者林南谷／綜合報導〕美國好萊塢前金童玉女布萊德彼特（Brad Pitt）與安吉莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年9月宣布離婚震驚全球，今天一早最新爆料指稱，2人已經取消離婚，世紀大復合！

根據美國娛樂雜誌《Us Weekly》搶先大爆料，以「42歲裘莉與53歲小布取消離婚」為題，成為該雜誌最新一期封面故事。雜誌內容獨家披露裘莉根本沒有進一步辦妥離婚手續，權威人士透露：「布裘離婚已經取消了。」

小布今年5月受訪表示已經戒酒，此舉打動裘莉的心。（翻攝自GQ）

至於2人沒離婚主因，外傳是因裘莉心軟，小布今年5月受訪時，對外聲稱已經徹底戒酒，而這正是裘莉最希望發生的事，裘莉友人私下爆料：「小布承諾改過向上，因而成功打動裘莉，如果小布肯全心全意照顧好家庭，裘莉當然願意復合。」不過其他外媒如《每日郵報》、《ET Online》，仍報導布裘離婚停滯不前，指2人關係沒有太多改變，至今未見復合跡象。