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劉大神超強記憶力！新男團Wanna One喊太神了

2017/08/10 11:16

南韓新生代男團Wanna One。（翻攝自Wanna One臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕11人組成的南韓新生代男團Wanna One正式出道，近日不斷上節目宣傳最新迷你專輯《1x1=1（TO BE ONE）》，日前參加劉在錫主持的《Happy Together3》，成員們與劉在錫有許多互動，而被稱為大神的劉在錫，再次展現超神記憶力，一一叫出團員的名字，讓人難以置信。

南韓藝人劉在錫。（翻攝自Running Man IG）

節目上劉在錫發揮功力將人名與臉一一配對上，還加碼小秀一段《Pick Me》舞蹈，除此之外，劉在錫對每個人的經歷更是瞭若指掌，他說:「我想見一見金在奐，因為他是唯一一個沒有經紀公司，卻自己參賽獲得出道的團員。」連朴佑鎮綽號叫「麻雀」與河成雲是最後入選Wanna One的成員他都知道，難怪姜丹尼爾會在錄影過程中，直呼「不愧是劉大神！」

Wanna One上《Happy Together3》。（翻攝自Dailymotion）

劉在錫的超強記憶力驚呆現場所有人，而他表示，我最近太忙了，沒來得及投票（指《Produce 101》），工作量頗大的他還會空出一些時間研究節目與團體成員，也持接收偶像、歌唱、新節目的訊息，認真、負責、敬業的態度令人欽佩。

南韓藝人劉在錫展現超神記憶力。（翻攝自Dailymotion）

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