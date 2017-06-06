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《失眠》嚇出票房佳績 變態影帝黃秋生親來台謝票

2017/06/06 16:30

黃秋生在《失眠》裡血腥演出，他表示將是自己最後一部血腥恐怖片。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由20年前以《八仙飯店之人肉叉燒包》轟動華語影壇的血腥組合黃秋生及導演邱禮濤再度合作的驚悚新片《失眠》，集懸疑恐怖大成，上周五一在台上映就嚇出新片冠軍，首周末全台大破五百萬。片商今宣布「變態影帝」黃秋生將於本周五親自來台謝票。

《失眠》挑戰極致血腥逼真的畫面，包括撕人皮，鋸頭骨，取人腦、斬頭顱，再加上黃秋生影帝級的精湛演出，讓恐怖更加倍，從上映前發出的預告就引起嗜看血腥片和勇於試膽的影迷們引頸期盼。黃秋生也表示，沒想到相隔多年再合作，邱禮濤導演依然是如此瘋狂與血腥，這也將是他和導演最後一次合作這類型血腥恐怖片了。

黃秋生在《失眠》裡，取人腦研究的畫面極為逼真。（華映提供）

繼上周在片中有突破演出的「最強女鬼」衛詩雅來台宣傳後，靈魂人物黃秋生聽聞台灣票房開紅盤非常開心，也將在結束香港謝票活動後，於百忙之中抽空到台灣宣傳，將於6月9日到10日在台北為電影造勢催票，突擊各家戲院，在映前、映後和影迷們面對面零距離互動，聽聽大家的驚嚇感想。《失眠》全台驚嚇熱映中。

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