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體操名將轉戰三級片 自爆床戰女優「一點都不享受」

2017/06/01 08:56

林偉健（右）最著名的作品堪稱是2008年版的《金瓶梅》。（翻攝Youtube）〔記者許世穎／綜合報導〕港星林偉健曾代表香港參加過亞運，80年代曾加入香港TVB，90年代末涉足香港三級片界，之後成為三級片常客。最著名的作品堪稱是2008年兩部新版《金瓶梅》，化身新一代西門慶，床戰若菜光、早川瀨里奈等AV女優，但他最近接受港媒時卻自爆「一點都不享受」。

林偉健在TVB期間，雖曾與周潤發、梁朝偉等大咖同框演出，但總是演一些不重要角色，只有在台慶時以體操員身分秀出真功夫受到矚目，最後黯然離開，第一個找他演三級片的，正是香港導演王晶，之後一路演了20多部色情片。

林偉健（左）在《金瓶梅》激戰剃光頭的女優若菜光。（翻攝Youtube）林偉健最近接受港媒專訪時表示，拍攝這類「愛情動作片」，其實並不像大家想像中的享受：「鏡頭前只有你們兩個人，但鏡頭後面有40幾人，還有工作人員打燈。」至於最難忘的，還是拍攝《金瓶梅》，尤其一場在山寨「大戰賊婆娘」的戲，「在空中吊鋼絲，一起打個空翻落到地下，抱住她原地跳3分鐘，自己跳都沒氣了，還要抱著一個人跳，尤其當時用底片拍很貴，盡量不要NG。」

林偉健也說，其實拍三級片的床戲，比拍打戲還辛苦，更大讚三級片女星「道德好」，「我好尊敬她們，有場戲在台灣拍，試戲時已經被蝨子咬到全身都是，女演員拍完都冇一句怨言。」現年56歲的他雖然淡出影壇，但依然有到中國拍劇。

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