黎巴嫩傳將禁演《神力女超人》 全因女主角蓋兒加朵

《神力女超人》因女主角蓋兒加朵的身分，可能無法在黎巴嫩上映。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕黎巴嫩和以色列在政治上的矛盾和衝突眾所皆知，根據英國《每日電訊報》報導，黎巴嫩一個國內組織正試圖發起對《神力女超人》的上映禁令，主要原因自然是出在女主角蓋兒加朵的以色列人身分，同樣的情況於去年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》上映期間也曾發生。

一位黎巴嫩安全官員表示，該禁令要生效，必須要通過黎巴嫩經濟部底下的一個6人委員會首肯，最後交由內政部做決定，而另一位不願具名的安全部門官員也透露，該委員會目前尚未收到正式請願。

不過《神力女超人》在黎巴嫩首都貝魯特的戲院已有海報及廣告，目前得知至少有一家戲院會放映該片。還有連鎖戲院向媒體表示，當地正規劃《神力女超人》的黎巴嫩首映，當然，一切都是在禁令消息傳出之前的計畫，若政府決定介入，也只得喊停。

當然此上映事件的最大爭議，除了蓋兒的以色列國籍，她還曾服役於以色列軍方。2014年以色列對加薩走廊展開軍事攻擊，蓋兒還曾公開表示表示支持：「我要向所有的男孩和女孩們獻上愛與禱告，因為他們冒著生命危險保衛我的國家，以免遭受哈馬斯（巴勒斯坦一個宗教性的政治組織，不放棄以武力消滅以色列）的種種惡行所害，而他們卻像懦夫一樣躲在女人小孩的背後。」

目前黎巴嫩相關部門還未就對於禁止《神力女超人》上映一事做回應，發行該片的華納兄弟影業也拒絕對該事發表評論。