相識豬哥亮40年 「鳥來嬤」送別老友預約當鄰居

吳敏今一身黑來弔唁豬哥亮。（記者蔡琛儀攝）

〔記者蔡琛儀／新北報導〕「鳥來嬤」吳敏過去和豬哥亮在歌廳秀合作多次，相識3、40年，堪稱黃金組合，今天吳敏在端午節、豬哥亮三七法會前，來到靈堂弔唁，吳敏感嘆：「他在劇的方面真的是天才，我想現在應該沒藝人像他這樣，以他這一生來講，用《小丑》那首歌是最貼切的寫照。」

吳敏現在在歌廳上班，今天趁著端午節歌廳放假的空檔，終於前來和老友道別，「不然心會過不去，有罣礙。」但告別式則沒有辦法到場。她上次見到豬哥亮是1月葉天倫的《西城童話》宣傳活動，她表示，當時豬哥亮剛開完刀身體頗虛弱，她也安慰：「保重啊！大家都需要你。」沒想到再見面竟已天人永隔。

吳敏今終於得以抽空來告別老友。（記者蔡琛儀攝）

過去吳敏、素珠是豬哥亮在歌廳秀的指定搭檔，她回憶過去演出一檔秀，大家都要在一起2、3個月，因此彼此感情很好，雖然豬哥亮對演出的品質要求高，但兩人從沒吵過架，「可能我們給的東西他都很滿意吧！」而吳敏和豬哥亮長眠的永恆文創園區董事長也很熟，今早和他聊天還笑說，要董事長留個位子給她，讓她以後和豬哥亮等好友當鄰居。

今天三七法會，是俗稱的「女兒旬」，但謝金燕持續神隱，倒是謝金晶近中午左右低調到場，吳敏也坦言在靈堂並沒有見到謝金燕，還有豬哥亮生前很照顧的童星謝欣諭及媽媽，一名疑似是謝青燕的女子也現身，在豬哥亮遺照前跪拜幾秒後就迅速起身。

謝金晶（右）和唱片公司同事近中午抵達靈堂。（記者曾德蓉攝）