華文原創經典 《暗戀桃花源》挑戰補班日午場

肢體動作豐富的《桃花源》，由屈中恆（右起）、唐從聖、張本渝主演。（表演工作坊提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕如果「原創」是經典的必要條件，1986年首演，曾讓巨星林青霞站上國家戲劇院舞台，與歌仔戲、越劇跨域合作，受邀至美國奧勒岡莎士比亞戲劇節演出的《暗戀桃花源》，是提起「華文劇場當代經典」時難以忽略的範例，台灣劇場特殊而難再的代表作。

《暗戀桃花源》設定2個劇團陰錯陽差共用一個舞台，於是，時裝悲劇《暗戀》和古裝鬧劇《桃花源》同時並陳，或一再被打斷地輪番上陣，前一秒才因戲裡、戲外的荒謬錯亂捧腹，下一秒卻忍不住為江濱柳、雲之凡、江太太的「三角戀」唏噓，是所有進劇場領略過《暗戀桃花源》笑淚交織魅力的觀眾，難以忘懷的奇幻感受。

《暗戀桃花源》所以影響甚廣，成為台灣最家喻戶曉的舞台劇之一，林青霞主演的電影版功不可沒，這部1992年上映，至今仍不時在有線電視台重播的電影 ，獲第29屆金馬獎4項提名，拿到最佳改編劇本獎和最佳男配角獎（顧寶明），也讓許多非典型或年輕一輩的觀眾，在表演工作坊去年8月推出《暗戀桃花源》30週年紀念版後，迫不及待想進劇場看現場演出！

在30週年版飾演江濱柳的樊光耀表示，《暗》劇是學生時代啟蒙他表演之路最重要的一部戲劇；飾演雲之凡的朱芷瑩則透露，2006年為了演出電影《色戒》，錯過參與明華園版《暗戀桃花源》的機會，這次再度接到邀演，「表面上很平靜，但內心在尖叫！」

30週年版《暗戀桃花源》推出後反應熱烈，從台北開始一路巡迴彰化、台南、新竹、南投、台中、高雄、桃園、嘉義，是少數各地都有市場的舞台劇，6月1日起在台北國家戲劇院演出4天6場，為服務向隅觀眾，特別加開6月3日補班日午間場次。