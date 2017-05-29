錄影現場爆靈異事件 端午慘變中元節？

錄影發生靈異鬼怪，安幼琪直呼哪ㄟ安ㄋㄟ？好毛！（翻攝自安幼琪臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕年代電視台《突發琪想》爆出靈異詭異事件，主持人安幼琪直呼毛骨悚然，因為竟有來賓、製作人頭暈想吐！

《突發琪想》主持人安幼琪前天錄節目，她餘悸猶存說：「我是不想怪力亂神，可是錄節目時，現場真的發生詭異狀況。」安幼琪說，當時來賓眭澔平帶來一塊三葉蟲礦石，以及一個故宮級的古董犀牛角杯。

節目進行到一半，講到礦石自己竟然風化成一張人臉時，平放在桌上另一位老師的羅盤指針，突然激動地左右搖擺起來，安幼琪回憶：「最後指針就指向這塊石頭，另一個開光過的羅盤，卻是指向南北位置，動也沒動。」老師還突然叫眭澔平先把犀牛角杯收起來，然後低調地說：「感覺到杯子自己要倒了，賠不起，因為真的價值連城。」

最後犀牛角要收起來時，擺在桌上羅盤指針又動了起來，「本以為就這樣結束了，沒想到錄影結束後，導播透露同一時間，副控機器也突然發出『吱』長聲巨響，把大家嚇了一大跳」，後來查了半天，也查不出原因，副控室裡大家都驚呆了，導播說第一次碰到這種情形，「還有來賓和製作人頭暈想吐，一度中斷錄影」，安幼琪驚恐說：「哪ㄟ安ㄋㄟ？好毛！」

當安幼琪po文述說這段經歷，有網友嚇得直說：「夭壽噢！現在是端午節捏，我還以為是中元節勒！」這段錄影過程，至今仍讓安幼琪相當困惑。