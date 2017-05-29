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三立記者度嚴重車禍難關 臉書16字報平安

2017/05/29 07:07

三立記者傅家慶月初車禍，如今已順利出院。（翻攝自臉書）

〔記者粘湘婉／台北報導〕三立電視台報導節目《消失的國界》記者傅家慶，4日早上騎車發生嚴重車禍，鼠蹊部動脈斷裂大量出血，被立即送到加護病房治療。同節目工作人員當時特地剪輯新聞畫面，上傳到節目臉書粉絲頁，替他加油打氣。如今相隔二十多天，終於傳來傅家慶出院好消息，他昨晚也親自在《消失的國界》粉絲專頁報平安，並附上娟秀的親筆字體寫上「我出院了，謝謝大家，未來路長，不急不徐」。

傅家慶過去報導足跡遍足世界各地，曾到摩洛哥採訪，揭露當地難民困境；或到迦納出外景，採訪當地電子垃圾汙染的困境。昨他在節目臉書專頁報告近況，透露在醫護團隊努力治療下，已在20日順利出院，並感謝身旁所有醫護人員、工作夥伴及朋友們的祝福，「每每想到自己的重生，來自大家的集力，心中都是萬分感謝。」

他表示，未來復健之路漫長，也比他想像的還要艱難、疼痛，但他會努力克服，並釋放內心壓力，「我了解這些疼與痛都證明自己的存在，而這份存在，如此珍貴，所以我會努力。」好消息曝光後，也吸引大批網友留言祝福，盼望他能早日回到新聞工作崗位。

三立記者傅家慶出院後，在臉書上傳報平安，並表示會勇敢面對復健路。（翻攝自《消失的國界》臉書專頁）

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