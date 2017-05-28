千年一遇超正AV女優自爆有男友！遭酸不如當社長充氣娃娃

凰香奈芽去年下半年以「美少女YOUTUBER」的身分在AV界出道，人氣迅速飆升。（翻攝自推特）

〔記者陳立妍／綜合報導〕21歲的凰香奈芽去年下半年以「美少女YOUTUBER」的身分在AV界出道，神似橋本環奈的她也被封為「暗黑版橋本環奈」，甚至被網友讚為「1000年才遇的到一次的AV女優」、「比明星還正的女優」。不過，這位新生代人氣女優竟在推特自爆「有男友」，慘遭網友狠酸「不如去隨便找個社長當他的充氣娃娃」。

凰香奈芽在推特證實非單身，表示因為找不到必須隱暪的理由，所以選擇公開戀情。（翻攝自推特）

根據知名AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》網站指出，日前凰香奈芽突然在推特宣布「有男友」，雖然在AV界女優有男友甚至是老公都不是太稀奇的事，不過對於偶像系的女優來說，有男友或老公卻是一件不能說的秘密，但凰香奈芽卻絲毫不在意，大喇喇向粉絲公開戀情，「一般來說這似乎是不能說的事，但我找不到必須隱暪的理由，所以我就說了」，瞬間引發死忠影迷崩潰。

凰香奈芽在推特宣布「有男友」，引發死忠影迷崩潰。（翻攝自推特）

有網友翻出凰香奈芽之前的發言，指她在黃金周時還稱沒男友，也對男人沒什麼興趣，酸她「怎麼不到一個月就變了？你是在惡搞嗎？當便所女比較好吧？」甚至還有人反諷「交那個男友幹嘛」、「去隨便找個社長當人家的充氣娃娃就好了」反應十分激烈。

凰香奈芽去年下半年以「美少女YOUTUBER」的身分在AV界出道，人氣迅速飆升。（翻攝自推特）