道歉無用》AV女優染黃北一女 老綠綠怒火難消告到底

AV女優穿北一女制服拍攝宣傳影片惹議，學校怒喊告。（翻攝自網路）〔記者盧家豪／台北報導〕台灣成人博覽會在網路上釋出AV女優吉川愛美身穿北一女校服「小綠綠」引起爭議，繼校方出面抗議，北一女校友會會長唐慧文今也代表全體校友跳出來表達不滿。

北一女校方日前已經對成人博覽會主辦單位提出抗議，相關影片、照片已經下架，並已在臉書粉絲團上發出道歉啟示，但相關影音早已被網友備份，在網上廣為流傳。

不過唐慧文認為該聲明毫無誠意，傷害已經造成，她說：「試想若是妳媽媽、妹妹、親人的臉被換上，你作何感想？」怒斥該單位「行為惡劣」、其心可議。

成人博覽會在臉書發出道歉啟示。（翻攝自臉書）

唐慧文表示，高中學生大多未成年，作為此用並不妥當，強調「任何學校制服都不該被用在類似用途上，更不應該把未成年少女更何況北一女是每位女性少女時代心中最好的一間學校。」

唐慧文表示：「將對該單位採取法律行動。」而被問會提告什麼？唐慧文說：「校友會已經在商議，到時候你一定會耳聞。」

成人博覽會日前與吉川愛美合作推出宣傳片，影片拍出現實與AV情節中的對比，同時兩張現場花絮也在網上流傳，一張是吉川愛美身穿北一女制服，H罩杯上圍將制服撐到變形，坐在教室內的課桌上，雙腿大開露底看著男主角，而另一張也是在課桌上，吉川愛美用雙腿夾著男主角，神情曖昧誘惑。