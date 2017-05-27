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（專訪，影音）阿湯哥親民沒架子 安娜貝爾：有他在很安心

2017/05/27 07:15

蘇菲亞波提拉（右）透露阿湯哥私底下也是個暖男。（UIP提供）
〔記者吳琬婷／專訪〕「阿湯哥」湯姆克魯斯向來以親民作風著稱，不管是對待粉絲或是工作人員都相當謙和有禮，新片《神鬼傳奇》和他合作的女主角蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲，兩人都對阿湯哥的為人讚不絕口，更透露他私底下也是暖男。

阿湯哥率蘇菲亞、安娜貝爾與導演艾力克斯寇茲曼來台宣傳新片《神鬼傳奇》，4人在首映會紅毯輪流接受自由時報專訪。導演艾力克斯寇茲曼受訪時表示，《神鬼》雖然有經典前作在前，但這次重啟有阿湯哥的加入，會有全新風貌，也讚阿湯哥不僅在動作戲上表現出色，感情戲也演得絲絲入扣。

導演艾力克斯寇茲曼（左起）、女主角蘇菲亞波提拉、湯姆克魯斯與安娜貝爾瓦莉絲出席《神鬼傳奇》首映會紅毯，分別接受本報專訪。（記者趙世勳攝）蘇菲亞在片中有大膽的全裸演出，但她本人一派輕鬆地說：「我覺得很自然，我們生來都是裸體的。」不認為有困難之處，反倒是和資深前輩阿湯哥演出對手戲，讓她備感壓力，蘇菲亞說：「但湯姆都會不斷鼓勵我，真的很溫暖。」

安娜貝爾也提到，因為合作電影、第一次見到阿湯哥的時候，真的覺得夢想成真了，合作之後，也受到阿湯哥敬業的精神和表現，得到非常多啟發，不僅如此，她也很敬佩阿湯哥總能照顧到身邊的劇組人員，有他在的地方就很安心。

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