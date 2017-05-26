周杰倫想教外藉學員中文 慘遭哈林那英吐槽...

《中國新歌聲》邀請庾澄慶（左起）、那英、汪峰、周杰倫組成超強導師陣容。（中天提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「哈林」庾澄慶、周杰倫、那英、汪峰在歌唱選秀節目《中國新歌聲》第一季組成超強導師陣容，節目中駕著最新改版的「導師戰車」，從4.5公尺高的平台衝刺下來挑選學員，全新「選法」令人耳目一新。

明天（5/27）播出的首集內容中，新加坡華裔素人選手向洋絕讚歌喉獲得4位導師認可，但坦言中文能力不足、「寫中文歌有困難」，希望找到一位導師幫助他，4位導師於是展開搶人大戰，紛紛跳出證明自己的中文教學能力。

《中國新歌聲》邀請周杰倫擔任超強導師。（中天提供）那英先發制人：「我可以天天陪你練，以前曾有泰國籍學員，我一夜一夜陪著她，一句一句地唱，後來她走進（那英組）四強。」周杰倫也立刻站出來，自誇：「很多人呢，都是聽我的歌學中文。」哈林聽到哈哈大笑，向學員喊話：「要學中文不要跟周杰倫學，他口齒不清，周杰倫你怎麼敢講這個！」一旁的那英也立刻補刀：「周杰倫真的紅遍亞洲，但是我兒子跟女兒到今天《龍捲風》都還沒聽明白歌詞。」周杰倫頓時無言以對，只能拍手大笑。

《中國新歌聲》邀請那英擔任超強導師。（中天提供） 《中國新歌聲》邀請周杰倫擔任超強導師。（中天提供） 《中國新歌聲》邀請庾澄慶擔任超強導師。（中天提供）