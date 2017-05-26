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陳星老婆逼下跪認錯 林奕含蒐證5年求助竟被打槍

2017/05/26 12:03

立委王定宇在節目爆料，林奕含婚前曾求助「救援婦女基金會」，卻碰軟釘子。（資料照，記者吳俊鋒攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含疑遭補教名師陳星誘姦案，現已進入司法調查階段，立委王定宇昨在節目中爆料，林奕含曾在婚前向「救援婦女基金會」求助，希望他們提供法律顧問，最後卻碰軟釘子。

外傳林奕含在2009年10月，由雙親陪同，與陳星夫婦談判，陳妻卻揚言控告林奕含防礙家庭，甚至逼迫她當場下跪道歉，導致林奕含徹底精神崩潰。

王定宇在三立《新台灣加油》中表示，2014年，林奕含曾在未婚夫陪同下，向專門救援婦女的基金會求助，最後被委婉拒絕；王定宇說，從2009年到2014年，林奕含都沒有放棄制裁狼師，最後心灰意冷，陳星夫婦竟還有臉稱她是自願。

林奕含。（翻攝自林奕含臉書）

立委林俊憲則在節目中曝光林奕含信箱帳號，等於證實2014年曾在PTT發文，號召其他受害者站出來，反被網友留言諷刺的「小杯」，的確就是林奕含本人。

當時「小杯」PO文，揭露狼師惡行，文中雖充滿被恐嚇的不安與恐懼，但仍懇請其他受害者與她聯絡，即使她勢單力薄，也願意一起打倒這些狼師，最後更附上「不自殺聲明」，稱「我的精神病完全好了，近年內決不會自殺或入院」，顯見她確實活在狼師勢力的陰影下。

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