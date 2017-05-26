英女王探視爆炸案受害者 讚亞莉安娜「是個好歌手」

英國女王伊莉莎白二世（左）於爆炸案發生後，到醫院去探視受傷病童，也大讚亞莉安娜（右）是個很棒的歌手。（合成圖，路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜於英國當地時間22日，在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，沒想到竟發生恐怖攻擊爆炸案，導致22名粉絲不幸遇難身亡、59人受傷，奪走不少年輕性命，這也讓亞莉安娜本人徹底崩潰、感到相當自責。而發生如此重大的慘案，已經高齡91歲英國女王伊莉莎白二世，之後也焦心趕赴皇家曼徹斯特兒童醫院（Royal Manchester Children's Hospital）去探視受爆炸波及入院的孩童，也大方稱讚亞莉安娜是個「好歌手」。

英國女王伊莉莎白二世（右）到醫院去探視在亞莉安娜演唱會爆炸案中受傷的歌迷。（路透社）

英女王昨天穿著一件藍色長外衣搭配橘色禮帽現身在皇家曼徹斯特兒童醫院，她在醫院內會見了15歲的蜜莉、14歲的艾薇等受害者，這2名孩童都是因爆炸案不幸受傷而被送到此處來接受治療的，她向收到亞莉安娜演唱會票作為生日禮物、卻不幸被捲入爆炸案中的艾薇表示亞莉安娜的歌非常、非常好聽，也大讚她是個「很棒的歌手」，更告訴艾薇的父母眾人在這起恐怖攻擊事件發生後，都更加團結一心，同時也痛心說道：「去組織做這樣的事，真的是非常可怕又邪惡。」

英國女王伊莉莎白二世（右）到醫院探視受傷孩童及其家屬。（歐新社）

由於爆炸案發生後，不少醫護人員即使沒班或者正在休假當中，也拚命趕回醫院要來拯救這些孩子們的性命，因此女王除了探視傷者外，也向醫院中所有負責照顧病患、扶持他們家人的辛苦醫護人員們表達深深的謝意。

英國女王伊莉莎白二世（中）向悉心照顧病童的醫護人員們表達謝意。（歐新社）