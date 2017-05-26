雙宋搶下季軍！2017上半年最夯螢幕情侶竟是「他們」

宋仲基（右）、宋慧喬以《太陽的後裔》奪下今年上半年「百大口碑」排行榜季軍最熱門螢幕情侶。（翻攝自《太陽的後裔》官網）

〔記者陳立妍／台北報導〕《DailyView網路溫度計》依據《KEYPO大數據關鍵引擎》選出今年上半年「百大口碑」最熱門螢幕情侶（觀測時間範圍：2016/11/26~2017/05/24 近半年），針對眾多戲劇配對，分析出近期網友討厭最熱烈的的螢幕情侶檔，前10名幾乎全由韓劇的螢幕情侶奪下，僅有李國毅、連俞涵以台劇《如朕親臨》突圍奪得第8名，為台劇爭光，冠軍則由從去年底至今年討論度爆表的夯劇《鬼怪》中的「死鬼CP」孔劉、李棟旭抱走，打趴其他帥哥與美女的情侶組合，而去年以韓劇《太陽的後裔》紅透半邊天的「雙宋」宋仲基、宋慧喬，即使戲下檔1年多仍風光搶下季軍，在台人氣超旺。

孔劉（右）、李棟旭以「男男CP」之姿，奪下「百大口碑」最熱門螢幕情侶冠軍。（衛視中文台提供）

「百大口碑」最熱門螢幕情侶排行榜亞軍為《大力女子都奉順》的朴炯植、朴寶英，小倆口在劇中上演「最萌身高差」，可愛又逗趣的互動備受粉絲喜愛，是近期討論度超高的一組新生代螢幕情侶。此外，「百大口碑」最熱門螢幕情侶排行榜第4至10名分別為《鬼怪》孔劉與金高恩、《Running Man》周一情侶Gary與宋智孝、《舉重妖精金福珠》南柱赫與李聖經、《藍色海洋的傳說》李敏鎬與全智賢、《如朕親臨》李國毅與連俞涵、《雲畫的月光》朴寶劍與金裕貞、《步步驚心 麗》李準基與IU。

朴炯植（左）、朴寶英在《大力女子都奉順》上演「最萌身高差」，歡喜冤家的劇情受到粉絲喜愛。（KKTV提供）

而在好評影響力上，則由人氣男神池昌旭、女神潤娥以韓劇《THE K2》封王，第2名是台劇《愛上哥們》的陳楚河、賴雅妍，第3名則為台劇《我的寶貝四千金》謝佳見、曾之喬。

「百大口碑」分析說明：

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論「螢幕情侶」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。另外，調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」、「網路聲量」、「口碑擴散力」指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

池昌旭（後）、潤娥以韓劇《THE K2》奪下好評影響力冠軍。（KKTV提供） 「百大口碑」最熱門螢幕情侶排行榜前10名。（翻攝自《DailyView網路溫度計》） 好評影響力排行榜前3名。（翻攝自《DailyView網路溫度計》）