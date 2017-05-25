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（影音）愛逮丸！阿湯哥再開訪台支票：這不會是最後一次

2017/05/25 21:23

〔記者盧家豪／台北報導〕重啟版《神鬼傳奇》今於大直美麗華舉辦首映，「阿湯哥」湯姆克魯斯偕女主角安娜貝爾瓦莉絲、蘇菲亞波提拉、導演艾力克斯寇茲曼出席，自阿湯哥下車到走上台歷經近2個多小時的「合照簽名粉絲會」一行人終於走上台接受主持人張兆志訪問。

電影《神鬼傳奇》首映會，安娜貝爾瓦莉絲（左起）、導演艾力克斯寇茲曼、蘇菲亞波提拉為龍舟注水。（記者趙世勳攝）

阿湯哥在台上表示：「美麗的夜晚，真的太棒了，每次來你們又更棒了，這是我度過最開心的晚上。」之後還說：「這是我第四次來，但不會是最後一次！」馬上引起現場尖叫。

電影《神鬼傳奇》首映會，導演艾力克斯寇茲曼（前排左一）、蘇菲亞波提拉（前排左三）、湯姆克魯斯（前排右三）、安娜貝爾瓦莉絲（前排右一）。（記者趙世勳攝）

而首度來台另外3人，安娜貝爾就大讚台粉：「感謝你們的歡迎，雖然飛了那麽遠來，但你們可愛的粉絲卻讓我覺得像在家一樣溫暖。」

蘇菲亞昨到龍山寺觀光，被問到有沒有品嚐到台灣小吃，蘇菲亞直呼難忘小籠包和木耳，還用中文說昨天去了「龍山寺」，博得掌聲。

艾力克斯亦表示很開心來台，「這部電影是為你們做的，希望大家都能去看。」

主辦單位也抽出多位網友留言提問，其中一題「4人會否來台拍片」，阿湯哥又說「絕對想來拍，一定會很好玩！」現場氣氛再度沸騰。

電影《神鬼傳奇》首映會，導演艾力克斯寇茲曼（左起）、蘇菲亞波提拉、湯姆克魯斯、安娜貝爾瓦莉絲。（記者趙世勳攝）

主辦單位還應景請來南港高中龍舟隊讓阿湯哥加持，並送給4人香包作紀念，現場還有一台龍舟讓他們「注水、點睛」，入境隨俗一下。

活動結束後阿湯哥馬上就要趕飛機，搭車前往松山機場乘，於21點25分許乘私人飛機離台，入關前笑容依舊。蘇菲亞、安娜貝爾、艾立克斯則將於明天結束訪問後離開。

重啟版《神鬼傳奇》是「環球怪物宇宙」系列首部作品，本片已帶出「木乃伊」、「變身怪醫」等經典角色。電影6月7日在台上映。

湯姆克魯斯第4度訪台。（記者陳奕全攝）湯姆克魯斯第4度訪台。（記者陳奕全攝）蘇菲亞波提拉訪台，昨到龍山寺觀光。（記者陳奕全攝）

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