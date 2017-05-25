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主播李佳玲擔任評審 回憶主播初賽慘淘汰

2017/05/25 21:15

《文化大學全國性主播大賽》主播哈遠儀頒獎給第一名得獎者王乃伃（左）。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕中視和文化大學華岡電視台昨天（5/24）舉辦2017文化大學全國性主播大賽《決戰主播台》最終戰，邀請了中視主播哈遠儀、李佳玲、陳志耕，以及知名主播蕭彤雯、林昆鋒共同擔任評審。

陳志耕（左起）、李佳玲、蕭彤雯、哈遠儀、林昆鋒擔任《文化大學全國性主播大賽》評審。（中視提供）

今年比賽是歷年來報名人數最多的一次，由參賽幾百人廝殺到剩20名參加最終戰，經過一番激烈廝殺之後，由政大學生王乃伃榮獲第一名，哈遠儀對她給予高度的肯定：「其實她先天的音質是屬於比較尖細的，以聲音來說會給人不夠沈穩的感覺，但她以穩定、順暢還有給人的專業感克服這先天上的缺點，讓我眼睛為之一亮。」陳志耕也說：「最後一關氣象報導是非常困難的，有些主播也不一定能播報得順暢，但王乃伃卻能很順暢地播報完，更難能可貴的是還可以分辨出衛星雲圖和地面天氣圖的差別，實在很不錯！」

陳志耕（左起）、李佳玲、哈遠儀擔任《文化大學全國性主播大賽》評審。（中視提供）

5位主播對參賽者讚譽有加，林昆鋒開玩笑地說：「看完大家的表現，我想我可以辭職換你們接班了！」還透露：「想當初李佳玲在年代電視時擔任實習生時，我還改過她的稿子，沒想到長江後浪推前浪，現在我們同時都坐在評審台，讓我實在汗顏啊！」

甜心主播李佳玲在賽後接受訪問時，也表示當時在實習時深受主播林昆鋒照顧，對那時一起採訪「日本進口蘋果」有關的新聞，印象十分深刻，到現在兩人還是會保持聯絡，回想起實習時也做過「便當妹」，她驕傲地說：「那時我訂的便當可是人人都說好！」回想起大學一年級時也參加過類似的比賽，那時比賽地點在世新大學，心想離家近就去報名，沒想到比賽當天卻感冒發燒影響聲音導致初賽都沒過，讓她現在想起都覺得慚愧，李佳玲也希望未來能有更多新血透過主播大賽加入主播這個行列。

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