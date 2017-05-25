限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

姜河那早知金宇彬罹癌 自責沒好好照顧摯友

2017/05/25 19:54

姜河那（左）和金宇彬因合拍韓劇《繼承者們》結緣，之後又在電影《二十行不行》2度合作。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕27歲的韓星金宇彬昨驚傳罹患鼻咽癌，曾和他在電視劇《繼承者們》及電影《二十行不行》2度合作的姜河那，今在Instagram發文表示自己早已知情，更自責因為工作繁忙不能好好照顧好友，對金宇彬喊話：「宇彬呀！我愛你！加油，要一直保持笑容喔。」

姜河那今在Instagram為金宇彬加油打氣，並放上電影《威鯨闖天關》的劇照。（翻攝自IG）

姜河那先是透露，家中親近的親人就算只是得了感冒都會很擔心，而自己的朋友正因為罕見的疾病受苦，希望大家能以溫暖的心意及言語，為金宇彬加油打氣。姜河那接著表示，過去兩人常相約喝燒酒，但因為各自忙於工作，讓他從昨天起就感到十分抱歉，自責沒有好好照顧金宇彬，希望好友在身體不適的情況下，仍然能保持風趣幽默，每天以笑容度日，最後他感性表示，「大家的祈願，我也會一起祈求，宇彬呀！我愛你！加油，要一直保持笑容喔。」並附上電影《威鯨闖天關》的劇照，似乎藉此鼓勵好友成功對抗病魔。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆
☆飲酒過量，有害健康☆

相關新聞

推薦新聞
雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
2017/05/25 15:05
（獨家）豬哥亮訃文不見謝金燕 理由曝光竟然是... （獨家）豬哥亮訃文不見謝金燕 理由曝光竟然是...
2017/05/25 18:18
豬哥亮訃文跳脫傳統 「冷涼卡好 林北先來去」當辦喜事 豬哥亮訃文跳脫傳統 「冷涼卡好 林北先來去」當辦喜事
2017/05/25 14:23
林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相 林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相
2017/05/25 11:58
致意罹癌金宇彬？ 李鍾碩吐露震驚心情 致意罹癌金宇彬？ 李鍾碩吐露震驚心情
2017/05/25 15:06
不道歉就提告！吃屎名嘴嚇傻刪文致歉林心如 不道歉就提告！吃屎名嘴嚇傻刪文致歉林心如
2017/05/25 14:24
「愛犬投胎」險遭烹 陳喬恩暖救流浪狗 「愛犬投胎」險遭烹 陳喬恩暖救流浪狗
2017/05/25 14:08
阿信的香港奇幻冒險 從礦泉水到雞蛋仔 阿信的香港奇幻冒險 從礦泉水到雞蛋仔
2017/05/25 11:45
女版吳尊抱娃噴母愛 宣布家中有新成員 女版吳尊抱娃噴母愛 宣布家中有新成員
2017/05/25 11:55
民視今經營權大戰 郭倍宏派4比3一席險勝董事 民視今經營權大戰 郭倍宏派4比3一席險勝董事
2017/05/25 18:02
（影音）台灣同婚亞洲第一 基督徒鄭秀文說... （影音）台灣同婚亞洲第一 基督徒鄭秀文說...
2017/05/25 12:06
（獨家）姐姐去哪兒？豬哥亮二七法會 謝金燕徹底消失 （獨家）姐姐去哪兒？豬哥亮二七法會 謝金燕徹底消失
2017/05/25 20:45
「我比阿湯哥便宜！」 安娜貝爾急cue李安喊合作 「我比阿湯哥便宜！」 安娜貝爾急cue李安喊合作
2017/05/25 12:13
沈玉琳遭扒褲露鳥 李懿：我有看到森林 沈玉琳遭扒褲露鳥 李懿：我有看到森林
2017/05/25 16:47
（影音）首映現場嗨爆 阿湯哥再簽吳鳳光頭 （影音）首映現場嗨爆 阿湯哥再簽吳鳳光頭
2017/05/25 19:12
打贏防赤化一役 民視發聲明：台灣贏了 打贏防赤化一役 民視發聲明：台灣贏了
2017/05/25 18:34
朱相昱車藝蓮今大婚 放話要生5個 朱相昱車藝蓮今大婚 放話要生5個
2017/05/25 15:05
辣曬比基尼蜜桃臀挨罵 何超蓮氣喊不PO了 辣曬比基尼蜜桃臀挨罵 何超蓮氣喊不PO了
2017/05/25 13:47
池昌旭打敗朴炯植宋仲基 樂登韓流男神王位 池昌旭打敗朴炯植宋仲基 樂登韓流男神王位
2017/05/25 15:19
強哥發威！《神鬼奇航5》全台首日狂破1600萬奪冠 強哥發威！《神鬼奇航5》全台首日狂破1600萬奪冠
2017/05/25 17:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.