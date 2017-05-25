姜河那早知金宇彬罹癌 自責沒好好照顧摯友

姜河那（左）和金宇彬因合拍韓劇《繼承者們》結緣，之後又在電影《二十行不行》2度合作。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕27歲的韓星金宇彬昨驚傳罹患鼻咽癌，曾和他在電視劇《繼承者們》及電影《二十行不行》2度合作的姜河那，今在Instagram發文表示自己早已知情，更自責因為工作繁忙不能好好照顧好友，對金宇彬喊話：「宇彬呀！我愛你！加油，要一直保持笑容喔。」

姜河那今在Instagram為金宇彬加油打氣，並放上電影《威鯨闖天關》的劇照。（翻攝自IG）

姜河那先是透露，家中親近的親人就算只是得了感冒都會很擔心，而自己的朋友正因為罕見的疾病受苦，希望大家能以溫暖的心意及言語，為金宇彬加油打氣。姜河那接著表示，過去兩人常相約喝燒酒，但因為各自忙於工作，讓他從昨天起就感到十分抱歉，自責沒有好好照顧金宇彬，希望好友在身體不適的情況下，仍然能保持風趣幽默，每天以笑容度日，最後他感性表示，「大家的祈願，我也會一起祈求，宇彬呀！我愛你！加油，要一直保持笑容喔。」並附上電影《威鯨闖天關》的劇照，似乎藉此鼓勵好友成功對抗病魔。

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