打贏防赤化一役 民視發聲明：台灣贏了

民視對於今日改選結果發表聲明。（民視提供）

〔記者洪素津／高雄報導〕今天下午民間投資於高雄市勞工局改選董監事，選出七席董監事和一席監事，民視靠著7成小股東相挺，以4比3一席險勝，對此民視方面也在稍晚發出聲明表示保住民視不被紅色勢力、藍色勢力和其他勢力給奪去，並感謝其餘7成股東的支持，「民視贏了，台灣贏了」。

民視股東結構圖，陳清福等人民間投資大股東佔25%，由郭倍宏、王明玉等人民間投資大股東佔5%，其餘民間股東則是高達70%，今日結果出爐，顯示出倒郭派跟挺郭派都將爭取這其餘7成的股東，對於今日改選結果民視險勝，顯示出這其餘七成股東較偏向挺郭派，另外對於其餘1成的股東民視表示感謝他們給予最嚴厲的勸勉，並會在適當時機做出修正，「靠著7成股東鼎力相挺，保住民視不被紅色勢力、藍色勢力以及別有企圖者奪去，大家齊心協力的成果，我們一起保住台灣的眼睛！ 」

民視聲明如下：

給親愛的台灣人民：民視贏了！台灣贏了！民視創建20年來最關鍵保衛戰，靠7成股東相挺，保住民視不被紅色勢力、藍色勢力以及別有企圖者奪去，是大家齊心協力的成果，我們一起保住台灣的眼睛！！

對此民視感謝7成股東的支持和鼓勵，透過各地委託書表達對民視的經營理念，以及對於民視堅守本土立場的肯定；另外也感謝外界對於民視節目《政經看民視》、《民視台灣學堂》的支持表示會在提升其作節目品質。同時民視也感謝另外1成股東給予最嚴厲的勸勉，一定會平心靜氣反省，適時做必要修正。

在此民視感謝全國50位意見領袖挺身而出為民視連署背書，並協助贏得民視股東信任，還有對於世界各處600位台灣社團領導人和僑胞連署支持，民視表達對真摯的謝意。

民視表示台灣媒體被泛紅、泛藍等勢力鯨吞蠶食，台灣民主受危害狀況下，民視團隊必強化自己成為民主政治深化所必須擁有的媒體第四權角色，為台灣政治、經濟與社會的健康全面把關。