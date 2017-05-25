嘆EDM沒被重視 周湯豪無緣金曲音樂人抱屈

周湯豪無緣金曲獎，音樂人為他抱屈。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪在金曲獎慘淪遺珠，他的超夯單曲《帥到分手》爆紅，在YouTube點閱衝破6千萬，人氣及傳唱度都受肯定，無奈未獲評審青睞，他受訪大器稱：「做音樂不是為了要拿獎，這張專輯出來，讓大家看到我的作品，也有很好的成績，很開心。」倒有圈內人感嘆EDM舞曲未受鼓勵，並為周湯豪抱屈。

本屆金曲歌王、歌后競爭激烈，男歌手包括周杰倫、林宥嘉，方大同、盧廣仲、大支、郭頂及黃明志角逐，女歌手則有楊乃文、艾怡良、家家、魏如萱、盧凱彤及葛仲珊入圍。

對這份歌王歌后名單，唱片圈資深企劃陳宏宇在臉書發文：「其實覺得很雅俗共賞。有流行音樂掛的，有所謂文化音樂掛的，佔等很平均。沒什麼應該被指責的部份。」

不過他也點出今年EDM的作品未受青睞，「EDM音樂人在今年看來依然沒被鼓勵到，除周湯豪外，另外一位阿弟仔栽培的音樂人Starr Chen也被忽略了。」對饒舌歌手大支、葛仲珊的入圍，也提出不同見解，陳宏宇表示：「我覺得放在這裡的兩位根本是陪榜用的，不是比賽用的。所以是哪位評審堅持要放他們的？我覺得很糟。」