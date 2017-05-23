大便還沒吃 宋祖德再爆林心如霍建華沒領結婚證

林心如（左圖左）與霍建華結婚將近1年。（林心如工作室提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國狗仔宋祖德先前爆料謝霆鋒、王菲已分手，說錯承諾吃狗屎，這檔臭事還沒落幕。昨天宋祖德又開砲，直指林心如與霍建華2人並沒有領結婚證。

林心如與霍建華結婚近1年，沒想到狗仔宋祖德竟爆，兩人未領結婚證，「只能算非法同居」。同時更發下狂語，如果有說錯的話，「歡迎立即起訴！轉載不用負責，由我負全責！」

宋祖德的微博爆料指出，林心如未婚懷孕、用孩子來逼霍建華領結婚證，男方無奈之下答應舉辦隆重婚禮來掩人耳目，故至今仍未正式領證，宋祖德還補刀：「婚禮再隆重也代替不了合法的登記！」

不僅如此，宋祖德還大讚霍建華：「這是明智之舉。」「霍建華不但帥氣，智商、情商還特別高，學習歐美明星大腕的做法。」

中國狗仔宋祖德爆料林心如、霍建華未領結婚證。（圖片翻攝自宋祖德微博）

宋祖德微博全文：

特別提示：祖德如果說錯，歡迎立即起訴！轉載不用負責，由我負全責！

自從狗仔卓偉的風行工作室倒閉後，祖德十年前創辦的“香港德達偵探所”（百度可以搜到，當年轟動全球的艷照門事件，就是由祖德的德達偵探所最先爆料）5月8日恢復營業以來，經過縝密調查，發現霍建華與林心如並沒有領結婚證！凡是有可能領證的國家、地區，德達工作人員都調查了，沒有查到登記結婚證的信息。我既是霍建華的鐵粉，也是林心如的粉絲，林心如比趙薇漂亮十倍，也比趙薇有錢，趙薇是個空殼子，根本不懂炒股，背後的男人是個投機的偽富豪，而霍建華是真富豪，很低調。

由於林心如未婚先孕，以肚子裡的孩子逼霍建華領結婚證，霍建華十分為難，於是答應舉辦一場隆重的婚禮來掩人耳目。沒有正式領證的婚姻，只能算非法同居，婚禮再隆重也代替不了合法的登記！

兩心若真愛，那張紙其實也沒多重要！現在歐美國家很多明星大腕都是流行試婚三年再領證 ，霍建華不但帥氣、智商、情商還特別高，學習歐美明星大腕的做法，這是明智之舉！

我擔心“德達”調查到的信息有誤，又特意請國際頂尖命理大師劉大師分析一下二人的八字，看看他們的八字能不能合下去，劉大師說，霍建華與林心如的八字屬於奇特的四合，即年支、月支、日支、時支皆合，概率只有百萬分之一，全球找不到幾對，所以不可能分手，而且看了霍建華八字，還有至少二個孩子。

劉大師還說，林心如是個旺夫益子的女人，日干自坐官星位，官星在年、月支都有根，他們兩個結合後事業會比從前更興旺。

過去十年，我之所以能將娛樂圈二十二個特大事件預言準確（百度可搜到宋祖德的預言），是因為我有“香港德達”嚴謹的調查取證，更因為我背後有位精通預測的神人劉大師。劉大師菩薩心腸，不只是為大腕明星預測，也為普通老百姓預測，頂級大師水平，只收地攤價格180元，如果你想知道你的財運、婚姻、事業、健康、風水、股票走勢等，你可以加劉大師微信liuxinda0824，如果有緣，他會指點你。他不僅是優秀作家、導演（劉大師導演的電影：原名《王撕蔥相親記》現更名為《相親風雲錄》，4月21日已上線，多次獲得愛奇藝周冠軍），更是頂尖的命理學家、起名專家、風水大師，影視娛樂圈不少明星大腕都請他看過八字、風水，有時他裝瘋賣傻罵罵明星，那只是為了娛樂大眾，不影響他做學問。劉大師是名牌大學雙碩士，研究佛學、命理學、風水學二十多年，出版詩集多部，導演的電影多次獲獎，是個劉伯溫、諸葛亮式的全才，是我學習的榜樣。