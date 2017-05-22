（影音）要求狂野又自然 54歲阿湯哥墜機撞牆自己上

湯姆克魯斯將來台宣傳新片《神鬼傳奇》。（UIP提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕54歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯演出過無數賣座電影，他一直以來都秉持著敬業精神，不管片中的動作戲有多高難度和危險，他都堅持不用替身、親自上陣。阿湯哥這次在新片《神鬼傳奇》中，再度挑戰失速墜機、被人抓頭撞牆、翻滾山坡等驚險特技。

《神鬼傳奇》日前釋出側拍花絮，只見阿湯哥在片中滿滿的動作戲，包括槍戰、摔車、打鬥、失速墜機等畫面，他完全不需替身，自己就能拍好拍滿，其中一幕他被人抓頭撞牆的戲，逼真動作讓他額頭立刻紅腫、痛得他不停撫摸，但他仍面帶微笑、不以為意，敬業精神令佩服。

湯姆克魯斯將來台宣傳新片《神鬼傳奇》。（UIP提供）阿湯哥也霸氣表示：「我想要拍的是狂野、暴力、激烈卻又自然的畫面。」而他豐富的動作戲經驗，也讓導演艾力克斯寇茲曼大讚：「他是這世界上唯一一個翻滾到空中還能找到鏡頭的演員。」

阿湯哥為宣傳《神鬼傳奇》，即將在25日帶領導演艾力克斯寇茲曼、蘇菲亞波提拉與安娜貝爾瓦莉絲旋風訪台，出席記者會及首映會，電影則於6月7日在台上映。

湯姆克魯斯動作戲都堅持親自演出。（翻攝自YouTube）



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