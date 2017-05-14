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（影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」

2017/05/14 17:28

〔記者曾德蓉／台北報導〕言承旭去年被爆因打籃球膝蓋受傷，他今下午5點在新莊棒球場為富邦悍將隊開球，是他暌違1年後，首度在台公開露面；言承旭被問及是否與林志玲復合傳聞時說：「那要看她啊！」是看她願不願意嗎？他笑說「對啊，應該是要看她的態度。」

言承旭下午5點在新莊棒球場為富邦悍將隊開球。（記者曾德蓉攝）

言承旭上次在台公開露面，已是去年2月捧場《大尾鱸鰻2》首映，後來他未再有任何公開活動，期間與糾葛14年的陳年舊愛林志玲屢被爆復合，甚至一度傳出烏龍婚訊，又傳林有新歡，都由女方公開發言，他則偶爾透過經紀公司簡單回應。

他今表示，膝蓋舊傷目前就是「努力讓它變得強壯」，問他有後遺症嗎？他則說「就是有時候要訓練吧。」他透露，消失一年期間，他已在日本錄完唱片，今年會在當地發片。

至於與林志玲狀態，言承旭說兩人久久、久久才聯絡一次，問他是生日傳訊嗎？他遲疑一下才回「可能吧」，至於兩人復合傳聞，他則把發言權都交給女方，心情頗佳地回應記者：「那要問她啊、看她啊」，最後更俏皮地敲了提問記者的小腦袋一下，才微笑離去。

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